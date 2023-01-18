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17 минут назад

Секс-коуч посоветовала отказывать мужчине в сексе без агрессии

Мария Каткова

Секс-коуч Евгения Морозова рассказала, как правильно отказывать мужчине в сексе. Об этом сообщает "Лента.ру".

Секс-коуч рассказала, как правильно отказывать в сексе
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Морозова рассказала, что об отсутствии желания нужно говорить напрямую, но не стоит делать это агрессивно. Она предложила давать мужчине альтернативу, а также сказать, когда женщина будет готова к сексу.

Если женщина хочет удовлетворить своего партнера по-другому, это должно исходить из собственного желания, а не по принуждению или от чувства безысходности. Если близости не хочется ни в каком виде, секс-коуч предложила другие способы: массаж, совместная ванная или просмотр фильма.

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Морозова также отметила, что интим — важная часть отношений. Поэтому она посоветовала говорить о проблемах с партнером напрямую, а не замалчивать их.

Ранее сообщалось, что раскрыта польза йоги для улучшения сексуальной жизни.

Любовь,Евгения Морозова,
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