Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Как научиться говорить с партнером о сексе

Даша Краснова

Разговоры про секс помогают подружить наши ожидания с реальностью и узнать об ограничениях партнера. Например, иногда хороший разговор может помочь избежать секса, который итак бы не понравился или значительно улучшит его качество. "Рамблер" расскажет, как научиться говорить про секс.

Как научиться говорить с партнером о сексе
Фото: unsplashunsplash

Когда люди находятся в отношениях, разговоры про секс помогают найти точки соприкосновения и быть ближе эмоционально, что влияет на доверие и помогает оставаться в контакте, когда страсть постепенно спадает. Люди в отношениях часто копят обиды и недовольства, им хочется попробовать что-то, но они не обсуждают ничего из этого и живут в дискомфорте.

Видео дня

Говорить о том, что вам хочется чего-то нового, подчеркивать дискомфорт и прочие моменты, может быть стыдно и страшно, потому что в нашей культуре нет практики разговоров о сексе. Однако разговоры про секс помогают не только проговаривать негатив, но и давать позитивную поддержку. Обратная связь помогает поддерживать самооценку партнера и, опять же, налаживать контакт.

Зачем говорить о сексе, если о нем итак все говорят

Мы выросли в обществе, в котором не было культуры открытого разговора о сексе, эта тема была табуирована. Если вами движет концепция, что обсуждать секс нельзя, то начать это делать может быть трудно. Часто человек чувствует стыд, боится осуждения и отвержения, и это абсолютно нормально. Но вы можете бороться с невротическими установками в терапии или самостоятельно. Например, задавая себе вопрос, а что страшного произойдет со мной, если я скажу партнеру об этом.

Другая проблема – отсутствие подходящих терминов. Многие люди даже не знают слов, которые описывают те или иные практики. Здесь можно только погрузиться в тему и изучить некоторые статьи. И, наконец, можно заручиться поддержкой партнера. Прямо сказать, что вам тяжело, но поделиться хочется. Его реакция на вашу открытость тоже о многом говорит.

Принцип согласия и осознанности – это не про проговаривание каждого действия, это обеспечение себе необходимого уровня безопасности, которую стоит учитывать. На старте отношений большинство людей нуждаются в подробном обсуждении секса, чтобы оба в итоге получили удовольствие. При этом нормально – договориться о сексе без обсуждений, если вы уверены, что человек не забудет о ваших личных границах.

Как говорить о сексе

  • Найдите понятные термины для обозначения ваших идей и желаний.
  • Сформируйте сообщение для партнера или представьте в голове план.
  • Заручитесь поддержкой партнера, сообщите о своих страхах и сомнениях.
  • Говорите искренне и не обвиняйте другого, говорите только о себе и своих эмоциях. Не критикуйте, а предлагайте.
  • Не ждите спонтанности, вводите разнообразие в жизнь постепенно. Даже секс можно поставить в расписание!
  • Не ждите, что партнер тут же реализует ваше желание, человеку может понадобиться время на обдумывание ваших слов, но это не повод отдаляться.
  • Замечайте, когда испытываете дискомфорт и сообщайте об этом.
  • После секса рефлексируйте: лежите и обсуждайте, каким он был и что можно улучшить.
Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители