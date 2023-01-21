Как научиться говорить с партнером о сексе

Разговоры про секс помогают подружить наши ожидания с реальностью и узнать об ограничениях партнера. Например, иногда хороший разговор может помочь избежать секса, который итак бы не понравился или значительно улучшит его качество. "Рамблер" расскажет, как научиться говорить про секс.
Когда люди находятся в отношениях, разговоры про секс помогают найти точки соприкосновения и быть ближе эмоционально, что влияет на доверие и помогает оставаться в контакте, когда страсть постепенно спадает. Люди в отношениях часто копят обиды и недовольства, им хочется попробовать что-то, но они не обсуждают ничего из этого и живут в дискомфорте.
Говорить о том, что вам хочется чего-то нового, подчеркивать дискомфорт и прочие моменты, может быть стыдно и страшно, потому что в нашей культуре нет практики разговоров о сексе. Однако разговоры про секс помогают не только проговаривать негатив, но и давать позитивную поддержку. Обратная связь помогает поддерживать самооценку партнера и, опять же, налаживать контакт.
Мы выросли в обществе, в котором не было культуры открытого разговора о сексе, эта тема была табуирована. Если вами движет концепция, что обсуждать секс нельзя, то начать это делать может быть трудно. Часто человек чувствует стыд, боится осуждения и отвержения, и это абсолютно нормально. Но вы можете бороться с невротическими установками в терапии или самостоятельно. Например, задавая себе вопрос, а что страшного произойдет со мной, если я скажу партнеру об этом.
Другая проблема – отсутствие подходящих терминов. Многие люди даже не знают слов, которые описывают те или иные практики. Здесь можно только погрузиться в тему и изучить некоторые статьи. И, наконец, можно заручиться поддержкой партнера. Прямо сказать, что вам тяжело, но поделиться хочется. Его реакция на вашу открытость тоже о многом говорит.
Принцип согласия и осознанности – это не про проговаривание каждого действия, это обеспечение себе необходимого уровня безопасности, которую стоит учитывать. На старте отношений большинство людей нуждаются в подробном обсуждении секса, чтобы оба в итоге получили удовольствие. При этом нормально – договориться о сексе без обсуждений, если вы уверены, что человек не забудет о ваших личных границах.