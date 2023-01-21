Как научиться говорить с партнером о сексе

Разговоры про секс помогают подружить наши ожидания с реальностью и узнать об ограничениях партнера. Например, иногда хороший разговор может помочь избежать секса, который итак бы не понравился или значительно улучшит его качество. "Рамблер" расскажет, как научиться говорить про секс.

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Когда люди находятся в отношениях, разговоры про секс помогают найти точки соприкосновения и быть ближе эмоционально, что влияет на доверие и помогает оставаться в контакте, когда страсть постепенно спадает. Люди в отношениях часто копят обиды и недовольства, им хочется попробовать что-то, но они не обсуждают ничего из этого и живут в дискомфорте.

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Говорить о том, что вам хочется чего-то нового, подчеркивать дискомфорт и прочие моменты, может быть стыдно и страшно, потому что в нашей культуре нет практики разговоров о сексе. Однако разговоры про секс помогают не только проговаривать негатив, но и давать позитивную поддержку. Обратная связь помогает поддерживать самооценку партнера и, опять же, налаживать контакт.

Мы выросли в обществе, в котором не было культуры открытого разговора о сексе, эта тема была табуирована. Если вами движет концепция, что обсуждать секс нельзя, то начать это делать может быть трудно. Часто человек чувствует стыд, боится осуждения и отвержения, и это абсолютно нормально. Но вы можете бороться с невротическими установками в терапии или самостоятельно. Например, задавая себе вопрос, а что страшного произойдет со мной, если я скажу партнеру об этом.

Другая проблема – отсутствие подходящих терминов. Многие люди даже не знают слов, которые описывают те или иные практики. Здесь можно только погрузиться в тему и изучить некоторые статьи. И, наконец, можно заручиться поддержкой партнера. Прямо сказать, что вам тяжело, но поделиться хочется. Его реакция на вашу открытость тоже о многом говорит.

Принцип согласия и осознанности – это не про проговаривание каждого действия, это обеспечение себе необходимого уровня безопасности, которую стоит учитывать. На старте отношений большинство людей нуждаются в подробном обсуждении секса, чтобы оба в итоге получили удовольствие. При этом нормально – договориться о сексе без обсуждений, если вы уверены, что человек не забудет о ваших личных границах.