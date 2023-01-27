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2 часа назад

Женщину возбудил секс мужа с подругой

Мира Маркина

Секс-коуч Афина Валентайн получила письмо, в котором женщина рассказала, что ее возбудила измена мужа с подругой. Валентайн порекомендовала ей изучить свои сексуальные фетиши, о чем написала в колонке для журнала Slate.

Женщину возбудил секс мужа с подругой
Фото: PxherePxhere

В письме Валентайн женщина рассказала, что слушала и не двигалась, поняв, что ее это заводит, когда проснулась и по стонам в соседней комнате поняла, что муж ей изменяет. Она пишет, что до этого случая почти потеряла интерес к мужу, а после их интимная жизнь возобновилась.

"Я ничего не говорила ни ему, ни подруге, с которой я, кстати, работаю. Думаю, надо сказать ему, а ей ничего не говорить", — считает женщина.

Валентайн поблагодарила автора письма за то, что она открыто признала свои сексуальные. Секс-коуч подчеркнула, что вуайеризм — распространенный сексуальный фетиш, но нужно осознавать, где проходит граница дозволенного.

"Безопасно утоляя страсть к вуайеризму, вы можете смотреть такое порно или сыграть в соответствующую ролевую игру. Другое дело, если человек не давал согласие на подглядывание. Это вам кажется возбуждающей мысль, что муж занимается сексом с кем-то еще. А как отреагирует другая женщина, если узнает, что кто-то без ее ведома все слушал?" — объяснила секс-коуч.

Горячие вопросы мужу, которые помогут оживить сексуальную жизнь

Валентайн порекомендовала женщине решить, чего она хочет от мужа: чтобы он оправдывался и извинялся или согласился на эксперименты с подслушиванием. Секс-коуч также предложила установить дополнительные правила. Например, договориться не заниматься сексом с коллегами или друзьями:

"Если вы выставите границы, меньше шансов, что он переспит с вашей подругой, и проще избежать неловкости".

Ранее "Рамблер" рассказывал, как научиться говорить с партнером о сексе.

Любовь,
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