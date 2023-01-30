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2 часа назад

Куда сходить на свидание 14 февраля

Мира Маркина

14 февраля — отличный повод пригласить своего партнера на свидание, если в повседневности вы это не практикуете. И сейчас самое время готовиться: покупать подарки, бронировать развлечения. Рассказываем, куда можно сходить в День всех влюбленных.

Куда сходить на свидание 14 февраля
Фото: unsplash.comunsplash.com

Совместный поход в спа-салон

Романтическая классика. Сходите вместе на массаж и расслабьтесь в хаммаме, чтобы снять накопившееся напряжение.

Мастер-класс по изготовлению колец

Многие локальные ювелирные мастерские предлагают прийти к ним на мастер-класс по изготовлению колец. Даже если вы не готовитесь к свадьбе, украшение станет памятным подарком друг другу.

Ночное свидание в планетарии

Провести 14 февраля можно и под звездами. Планетарии предлагают ночные программы для свиданий. Например, в Московском Планетарии можно прийти на индивидуальную программу по музею Урании уже после закрытия. Правда обойдется часовое свидание паре в 7000 рублей.

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Кулинарный мастер-класс

Такое свидание закроет сразу две потребности — заняться чем-то интересным и хорошо поужинать. Грузинский хачапури или итальянская паста, — в любом городе можно найти подходящий под ваши вкусы кулинарный мастер-класс.

Кинотеатр на двоих

А можно размахнуться и арендовать себе на двоих кинотеатр. Можно целоваться на последнем ряду и не стесняться посторонних взглядов. Смотрите небольшие кинотеатры, чтобы уложиться в бюджет.

Любовь,
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