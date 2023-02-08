Можно ли заниматься сексом во время месячных

Нет причин отказываться от половых актов при месячных, наоборот, такой секс может быть полезен. Это исключительно вопрос личных предпочтений, решение, которое вы принимаете вместе с партнером. Об этом в подкасте "Активное согласие" рассказала врач гинеколог Елена Ордиянц. Она тактично, полно и честно ответила на все вопросы, которые обычно интересуют женщину.