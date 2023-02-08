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21 час назад

Можно ли заниматься сексом во время месячных

Даша Краснова

Нет причин отказываться от половых актов при месячных, наоборот, такой секс может быть полезен. Это исключительно вопрос личных предпочтений, решение, которое вы принимаете вместе с партнером. Об этом в подкасте "Активное согласие" рассказала врач гинеколог Елена Ордиянц. Она тактично, полно и честно ответила на все вопросы, которые обычно интересуют женщину.

Можно ли заниматься сексом во время месячных
Фото: UnsplashUnsplash

Плюсы

  • Во время секса матка сокращается и неприятные ощущения в виде болезненности и спазмов проходят. Но в большей степени влияет то, что женщина расслабляется и получает приятные эмоции.
  • После сексуального контакта отторжение клеток эндометрия происходит более интенсивно, поэтому выделения могут закончиться немного быстрее, чем обычно.
  • У некоторых женщин во время менструации растет либидо, это связано с изменением гормонального фона. Тогда это будет особенно приятно!

Минусы

  • Существует миф, что при менструации забеременеть нельзя, но это не так. Женщина может зачать ребенка в любой день цикла, хотя во время месячных эта возможность снижается.
  • Секс во время месячных требует дополнительной подготовки, все-таки можно испачкать простынь и нижнее белье. А еще всегда можно заняться сексом в душе!
  • У женщины при половом акте всегда выше риск чем-то заразиться. Однако во время менструации вероятность заражения растет у мужчины, потому что присутствует кровь. В ней концентрация вирусов гораздо выше, чем во влагалищных выделениях.

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Когда не стоит заниматься сексом

Помешать могут обильные выделения. беспокоят боли в нижней части живота и общее плохое самочувствие. Обычно неприятные ощущения проходят на второй день после начала менструального кровотечения.

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