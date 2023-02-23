Не встречайся с ним: четыре красных флага в отношениях

Когда вы влюбляетесь, легко упустить моменты, которые в будущем совершенно точно негативно повлияют на ваши отношения. В лучшем случае вы узнаете, что ваш любимый человек вовсе не такой ласковый. В худшем — попадете в абьюзивные отношения. "Рамблер" расскажет, что ни в коем случае нельзя пропускать.

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Не все эти проявления являются тревожными признаками того, что отношения будут обязательно плохими или токсичными. Но эти знаки — повод поговорить с партнером о том, как он видит комфортное взаимоотношение и, возможно, будущее.

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Оценивает негативно

Критиканы часто живут в выдуманном мире того, как правильно и должно быть. Они постоянно ищут идеальное и осуждают то, что таковым не является. И если на начальных этапах отношений быть идеальным возможно, то при совместной жизни это вряд ли возможно реализовать. Человек оценивающий негативно в любом случае будет снижать вашу веру в себя, а если ваша самооценка стабильна, то начнет злить. В любом случае, ищите того, кто нейтрально или положительно относится к тому, что вы за человек.

Пропадает

Если человек пропадает и не говорит, куда и почему, то скорее всего подсаживает вас на эмоциональные качели или имеет проблемы с привязанностью. Закономерно запросить у него пояснений и удалиться, если ответ вас не устроит. Возможно, человек просто занят или уехал в отпуск. Но если проблема глубже, симпатия ничего не изменит.

Не выдерживает границы

Если вы хотите проверить "адекватность" партнера, просто посмотрите, как он реагирует на ваши отказы и границы. Что делает человек, если вы просите его что-то не делать: не разговаривать каким-то образом, не заходить в комнату или не называть вас как-то. Если человек нарушает ваши физические границы (хватает, щипает, берет за руку, целует без спроса), это повод задуматься.

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