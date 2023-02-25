По словам психолога: 5 признаков зрелой любви

Самый известный психоаналитик современности Отто Кернберг описал настоящую любовь через признаки в книге "Отношения любви. Норма и патология". "Рамблер" расскажет про пять основных признаков здоровых и зрелых отношений.

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Первым признаком Кернберг называет интерес к жизни партнера. По его мнению, вы должны совершенно бескорыстно радоваться успехам своего избранника и тому, что делает его счастливым, абсолютно безотносительно самих себя. Например, если человек проводит время с друзьями или уделяет время себе, это должно быть понято и принято. Хорошо, если это получается сделать без насилия для самого себя.

Доверие

Доверие касается того, что вы можете открыто говорить друг с другом, признавая собственные ошибки, а также не боитесь показать негативные эмоции или "стыдные" эмоции. Хорошо, если вы ищите компромиссы с опорой на свои убеждения и границы, говорите человеку правду и не опасаетесь, что он не выдержит, то есть наделяете его функцией равноправного и взрослого партнера. Потому что доверие – это всегда комфортное и безопасное пространство, созданное в паре.

Умение прощать

На третьем месте по шкале Кернберга стоят возможности прощать и извиняться. Как считает психоаналитик, человеку сложно не только признать свою неправоту, но и простить неправоту другого. Если вы способны и на то, и на другое, значит, ваши отношения крепкие. В пылу эмоций нам часто кажутся, что какие-то вещи непростительны, но если что-то непростительное и происходит, хорошо бы разобраться, а что было до критической ситуации, какова ответственность каждого из партнеров и какие перспективы у пары.

Общее видение

Общие идеалы, цели и понимание прекрасного. Взгляд в одну сторону – важен не менее, чем схожий набор ценностей. Зрелое чувство подразумевает желание проводить время вместе с человеком, которого вы любите. И хорошо, если вы делаете это в едином пространстве и без лишних ссор, получая положительные эмоции от контакта.

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