Как понять, что пора разводиться

Для женщин – это осознание, что она не может себя сподвигнуть на работу в отношениях, потому что нет главного – не для чего, нет ощущения, что есть в отношениях, в своем муже то, что перевешивает все трудности. Обычно стоит вспомнить, почему именно с этим человеком захотелось быть вместе? Случается, что когда начинают накапливаться трудности, то почему-то забывается, что все остальное в семье, в своем партнере надо бережно вырастить. И если то самое первое переживание узнавания своего человека не перевешивает, то, увы, отношения заканчиваются.



Для мужчин красным флажком становится несовпадение ценностей, смыслов и целей. И самая большая ценность – остаться вместе с этой женщиной, тогда все преодолимо. Если этой базовой ценности нет, отношения заканчиваются.

Марина Белокурова Член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий, эксперт кафедры «Телесные психотехники».