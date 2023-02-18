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2 часа назад

Как понять, что пора разводиться

Мира Маркина
Марина Белокуроваэксперт

Развод — очень сложный процесс, решиться на который крайне не просто. Однако иногда это единственный возможный вариант. Какие красные флажки указывают на то, что отношениям пришел конец? Спросили психолога, психотерапевта Марину Белокурову.

Как понять, что пора разводиться
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
У процесса завершения отношений много переменных — кризисные даты, нормативные сложности, маркеры отношений и, наконец, красные флажки — пора разводиться. Эти сигналы отличаются у мужчин и у женщин и зависят от того, сколько лет пара была в браке.

Начнем с маркеров счастливых отношений. Эти принципы отнюдь не гарантия, что ваши отношения именно те, которые вы искали всю жизнь, но, если какой-то из этих маркеров отсутствует или пропал, — это очень серьезное предупреждение о том, что у вас есть сложности в отношениях со своим партнером.
Марина Белокурова
Марина БелокуроваЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий, эксперт кафедры «Телесные психотехники».
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Психолог выделила 7 маркеров счастливых отношений для женщин:

  1. Сближение возможно только тогда, когда мужчина обладает привлекательным для женщины запахом. Как бы он ни был красив и полон достоинств, если ей не нравится его запах, отношения не выстроятся или будут недолговечны. Каждая женщина должна знать, что, если вдруг запах мужчины стал для нее неприятным, – это признак включения «системы отторжения» партнера. Чаще всего это следствие накопившихся обид на мужчину, которые в силу разных причин оказались вытесненными.
  2. Следующий маркер, подтверждающий правильный выбор, – это желание женщины родить ребенка только от этого мужчины и желательно «прямо сейчас». Это еще один важный фактор, свидетельствующий о том, что женщина инстинктивно чувствует правильного отца для своих детей.
  3. Следующий критерий – рядом с этим мужчиной женщина чувствует себя красивой. Все время. В любом виде.
  4. Посмотрите на своего мужчину в то время, когда он совершенно беззащитен, — во время сна. Ваши чувства? Если нахлынула нежность, все в порядке, вы принимаете его маленьким ребенком, ваша внутренняя мама улыбается этому мальчику. Если нет, то это еще один тревожный признак непринятия его слабостей (следовательно, как проекция, непринятие своих собственных).
  5. Следующий маркер – женщине в радость стать той «почвой, на которой взрастет» этот мужчина, то есть верить в его талант, радоваться его свершениям больше, чем своим, поддерживать его устремления, вкладывать и физические, и душевные силы в его развитие.
  6. Следующее – это картинка в старости. Хороший тест на долговременность ваших отношений. В этой картинке отразится все: и ваше переживание будущего, и чувство безопасности, которое вам дает партнер, и в общем-то тот ресурс, который питает ваши отношения. Что есть по сути этот образ? Символ того, насколько вы можете доверять вашему мужчине! Старость – это прежде всего ограничения и незащищенность, и, если вас эта картинка умиляет, вам не страшно встретить вместе этот период жизни.
  7. И, наконец, про осознанность женщины, про ее силу духа, как проявление Анимуса (ее внутренней маскулинности). Женщина совершенно четко осознает все недостатки мужчины и также четко осознает, какие достоинства мужчины перевесили эти недостатки и чем его достоинства так важны именно для нее. Фактически это именно те качества партнера, которых так не хватает ей самой, потому что это ее собственные качества, но еще не пробудившиеся, неокрепшие, но резонирующие со всем ее существом. Поэтому–то этот мужчина и есть ее настоящий партнер.

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Что же стоит знать мужчине про свою истинную женщину, по мнению психолога?

  1. Его женщина для него – единственная. Это самое главное. Другие могут нравиться, привлекать, завораживать, но только она занимает в его жизни особое место.
  2. Про инстинкты. Свою женщину мужчина хочет всегда. В отличие от всех остальных, которые могут всколыхнуть желание и сразу же погаснуть. Желание своей женщины – это постоянный внутренний огонь, который может быть и сильнее, и тише, но не угасает никогда, в любом возрасте.
  3. Про продолжение рода. Мужчина хочет от этой женщины сына. Конечно, он будет рад всем детям, но сын – это тот, кто пойдет дальше и понесет его имя. Именно эта женщина подходит для этой задачи, именно она будет лучшей матерью. Это очень знаковое желание. Так в мужчине проявляются его инстинкты.
  4. Мужчина в присутствии этой женщины чувствует себя самим собой, потому что рядом с ней он ощущает себя в полной безопасности, это состояние можно назвать "быть в пространстве правильной матери, которая принимает тебя безусловно". Для мужчины это состояния чрезвычайно ресурсно, ему не приходится кем-то специально быть. И этого совершенно достаточно.
  5. Счастлива та женщина, у которой ее мужчина иногда спрашивает совета. Все крайности излишни, никогда ни о чем не спрашивать или спрашивать ее мнение по любому поводу.
  6. Мужчина принимает свою женщину как ребенка. Ему нравятся ее капризы, хочется ее баловать, а не ругать. Только своей женщине можно простить все глупости, потому что иногда ей нужно быть этой маленькой девочкой.
  7. Партнерство. Мужчине хочется зарабатывать для этой женщины, при встрече с ней его бизнес приобретает новый смысл, присутствие этой женщины вдохновляет его на новые идеи, женщина «опредмечивает» его устремления, в его жизни появляются не просто новые перспективы, а то ради чего собственно все эти деньги стоит зарабатывать.

Что свидетельствует о кризисе в отношениях?

Для женщин – это осознание, что она не может себя сподвигнуть на работу в отношениях, потому что нет главного – не для чего, нет ощущения, что есть в отношениях, в своем муже то, что перевешивает все трудности. Обычно стоит вспомнить, почему именно с этим человеком захотелось быть вместе? Случается, что когда начинают накапливаться трудности, то почему-то забывается, что все остальное в семье, в своем партнере надо бережно вырастить. И если то самое первое переживание узнавания своего человека не перевешивает, то, увы, отношения заканчиваются.

Для мужчин красным флажком становится несовпадение ценностей, смыслов и целей. И самая большая ценность – остаться вместе с этой женщиной, тогда все преодолимо. Если этой базовой ценности нет, отношения заканчиваются.
Марина Белокурова
Марина БелокуроваЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий, эксперт кафедры «Телесные психотехники».
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