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1 час назад

Месть изменнику и его пассии удивила пользователей Reddit

Мира Маркина

Пользовательница форума Reddit рассказала, как отомстила бойфренду, который изменил ей с замужней женщиной и вызвала восхищение в сети. Историю форумчанки опубликовало издание The Mirror.

Месть изменнику и его пассии удивила пользователей Reddit
Фото: flickr.comflickr.com

Героиня истории рассказала, что встречалась с мужчиной по имени Джо в течение пяти лет. Когда их отношения стали угасать, женщина пыталась уговорить партнера обратиться за помощью к специалисту. Но ей пришлось посещать его самой.

А в это время Джо завел роман на стороне – его пассией стала замужняя женщина по имени Карен. Она ходила в тот же спортзал, который посещал он. А героиня истории работала в нем. И в ее голове родился план мести.

Женщина пять раз пыталась убить мужа за измену, но простила и стала звездой

Посетители спортзала подписывают соглашение, согласно которому сотрудники могут фотографировать клиентов клуба во время занятий. Например, чтобы использовать кадры для продвижения в соцсетях. Совместный снимок Карен и Джо опубликовали под спецпредложением для влюбленных ко Дню святого Валентина. Провокационное фото увидел муж Карен.

«Он пришел домой к Джо и устроил скандал, выкидывая вещи Карен из багажника своего автомобиля на террасе у Джо. Он заявил, что Джо может забирать женщину себе», — рассказала женщина.

Однако Джо не собирался жить с Карен.

«Джо написал мне и спросил, позволю ли я ей пожить в моей спальне. Он так и не понял, что это я опубликовала объявление. Конечно, я проигнорировала эту просьбу», — продолжила героиня истории.

Карен жила у Патрика, но потом все-таки переехала к Джо вместе с взрослой дочерью.

Большинство форумчан восхищались задумкой автора публикации в комментариях на Reddit.

Ранее мы рассказывали, когда пора разводиться.

Любовь,
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