Интернет-пользователи рассказали, какое поведение их возбуждает

Интернет-пользователи перечислили ситуации, когда их партнеры несексуальны, но их поведение вызывает возбуждение. Обсуждение проходило на платформе Reddit.

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Мнениями делились и мужчины, и женщины. Большинство ощущает удовольствие, переходящее в сексуальное возбуждение, когда они просто наблюдают за любимым человеком. При этом партнер может делать что угодно: например, мыть посуду или собираться вынести мусор. У кого-то приятные чувства возникает, когда во время просмотра любимого фильма партнера он оборачивается и ждет реакции на какую-то сцену.

Некоторым женщинам, чтобы "завестись", достаточно послушать рассказы рассказали, что их заводят истории возлюбленного о его работе и увлечениях. А одна из пользовательниц может почувствовать влечение даже к незнакомому мужчине, если у него приятный аромат.