Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
44 минуты назад

Мужчины и женщины рассказали, какое несексуальное поведение их возбуждает

Мира Маркина

Интернет-пользователи перечислили ситуации, когда их партнеры несексуальны, но их поведение вызывает возбуждение. Обсуждение проходило на платформе Reddit.

Интернет-пользователи рассказали, какое поведение их возбуждает
Фото: PxherePxhere

Мнениями делились и мужчины, и женщины. Большинство ощущает удовольствие, переходящее в сексуальное возбуждение, когда они просто наблюдают за любимым человеком. При этом партнер может делать что угодно: например, мыть посуду или собираться вынести мусор. У кого-то приятные чувства возникает, когда во время просмотра любимого фильма партнера он оборачивается и ждет реакции на какую-то сцену.

Некоторым женщинам, чтобы "завестись", достаточно послушать рассказы рассказали, что их заводят истории возлюбленного о его работе и увлечениях. А одна из пользовательниц может почувствовать влечение даже к незнакомому мужчине, если у него приятный аромат.

Эксперты нашли способ улучшить сексуальную жизнь

Ранее "Рамблер" писал о сексе по графику.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий