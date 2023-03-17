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1 час назад

Почему интим после ссоры — плохая идея: разрушение стереотипов от сексолога

Диана Товсепова
Екатерина Альскаяэксперт

В кино и сериалах можно часто увидеть, как пара ругается, но в какой-то момент между ними вспыхивает искра страсти, и скандал перерастает в бурный секс. В этом случае художественное произведение, как это часто бывает, хорошему нас не учит.

Почему интим после ссоры — плохая идея: разрушение стереотипов от сексолога
Фото: Кадр из сериала "Мистер и Миссис Смитт"Кадр из сериала "Мистер и Миссис Смитт"

Сексолог и психолог, руководитель психологического центра отношений О!ДА Екатерина Альская рассказала "Рамблеру", почему секс после ссоры может быть плохой идеей.

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Тревога и возбуждение вызывают у нас родственные реакции: увеличение частоты сердечных сокращений, ускоренное дыхание. Когда мы находимся в состоянии стресса, нервная система возбуждается, от чего мы наполняемся энергией и хотим физически действовать. Отчасти поэтому пара может перейти от ссоры к сексу.

Секс как способ избежать проблем

Это одна из самых важных причин. Когда вы ссоритесь, важно найти корень проблемы, которая изначально вызвала спор.

Пытаясь решить проблему с помощью секса, вы просто убираете причину ссоры под ковер. Секс может оказаться временным решением, он не устранит суть проблемы. Это может привести к недопониманию в будущем, и в долгосрочной перспективе решать проблемы будет сложно.
Екатерина Альская
Екатерина АльскаяПсихолог, сексолог, основательница центра психологии отношений О!Да.

Секс как элемент эмоциональных качелей

Так как эмоции при этом испытываются ярче и острее, вы можете привыкнуть к такому исходу конфликтов и будете стремиться снова и снова сводить ссоры к сексу, вне зависимости от их причин.

Чтобы добиться своей цели и удовлетворить как моральные, так и физические потребности, вы начнете выводить партнера из себя (или он вас), чтобы спровоцировать острые ситуации. Такие эмоциональные качели из гнева в страсть вредны для отношений.
Екатерина Альская
Екатерина АльскаяПсихолог, сексолог, основательница центра психологии отношений О!Да.

Секс как попытка воссоздать прежнюю эмоциональную связь

Иногда секс становится последней попыткой реанимировать отношения, в которых партнеры не ощущают той эмоциональной связи, какая была раньше. Если конфликты между вами растут и копятся уже долгое время, секс после ссоры может стать единственным оставшимся видом близости. В таком случае стоит подумать о ценности ваших отношений, возможно пора обратиться за помощью к специалисту.

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Секс как сигнал абьюзивного поведения

Пары в абьюзивных отношениях переживают так называемый «медовый месяц», который следует за бурной ссорой.

На этом этапе цикла абьюзер, осознавая свою вину, всячески пытается примириться с партнершей и как бы загладить вину, чтобы восстановить над ней свой контроль. В том числе, он может инициировать примирительный секс. Если каждая ваша ссора переходит в сексуальную близость по инициативе партнера — стоит всерьез задуматься, нет ли у него других признаков абьюзера, или здесь нужна помощь специалиста.

Секс как способ выместить негативные эмоции

Если негативные эмоции после ссоры еще не угасли, обиженный партнер может воспринимать секс как способ дать им волю. Непредвиденное проявление жестокости способно серьезно травмировать.

Занятие сексом после ссоры также может вызвать у вас чувство вины или сожаления. Когда вы занимаетесь сексом во имя примирения, есть вероятность почувствовать, что вы уступаете, жертвуете своими ценностями и убеждениями. У вас появится чувство обиды на партнера, что негативно скажется на отношениях.
Екатерина Альская
Екатерина АльскаяПсихолог, сексолог, основательница центра психологии отношений О!Да.

Секс после ссоры сегодня — угасание влечения в будущем

При стрессе вырабатывается кортизол — гормон, который оказывает негативное влияние на либидо, то есть попросту снижает его. И если сегодня подход «поругаться — помириться в постели» кажется заманчивым, то в будущем он может снизить желание заниматься сексом.

Конечно, вам решать, какая в вашей паре ситуация. Главное правило — не занимайтесь сексом, если все еще злитесь на партнера, лучше прежде решить конфликты и успокоиться, а потом закрепить полученный результат сексом. Сексуальная близость — важная составляющая отношений, но она все же не должна стать инструментом разрешения конфликтов.
Екатерина Альская
Екатерина АльскаяПсихолог, сексолог, основательница центра психологии отношений О!Да.
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