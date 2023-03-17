Как "теория дивана" помогает найти любовь

Доктор философии и тренер гештальт-терапии Элинор Гринберг придумала "теорию дивана" – метод, который помогает пересмотреть свой подход к поиску партнера и впоследствии найти "того самого".

Фото: Кадр из фильма "Отпуск по обмену" Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Суть "теории дивана" заложена уже в названии: вы сравниваете свой поиск партнера с выбором дивана. Это может прозвучать цинично, но, по опыту Гринберг, метод и правда работает. Подробнее о его ключевых составляющих – в материале "Рамблера".

Регулярно ходите туда, где продают диваны

Если вы находитесь в поисках нового дивана, вряд ли вы будете ждать, что идеальный вариант появится внезапно, пока вы сидите дома. Для того, чтобы найти подходящий диван, нужно приложить усилия: как минимум, сходить в магазины, где они продаются.

То же самое касается поиска партнера. Не занимайте пассивную позицию, если не хотите прождать принца на белом коне всю жизнь. Посещайте интересные вам места, где бывают одинокие люди, и не бойтесь проявлять инициативу.

Если диван не нашелся в первом магазине, продолжайте поиски

Вполне возможно, что вам не удастся с кем-то познакомиться за один уикенд. Однако это не повод отчаиваться: продолжайте искать, включите изобретательность и подумайте, где бы вы могли встретить единомышленников. Будьте открыты к новому и не сдавайтесь при первых же неудачах.

Выбирайте то, что вам подходит

Вы ведь не будете покупать диван, который не вписывается в ваш интерьер или просто вам не по карману? Точно так же стоит отнестись и к поиску партнера. Если вы ищете надежного и стабильного мужчину, не ищите знакомств в шумном ночном клубе. И уж тем более не нужно давать шанс тем, кто уже находится в отношениях.

Не думайте о мнении окружающих