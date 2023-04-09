Как спасти брак «через постель»: советы сексологов

Счастливый брак требует самоотверженности от обоих партнеров. Сбалансировать карьеру, воспитывать детей, управлять финансами может быть эмоционально сложно. Когда возникают проблемы в браке, важно решить их быстро и продуктивно, если вы хотите сохранить со своим партнером здоровые отношения. О том, как спасти брак через пастель и эмоции, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Сцены из супружеской жизни" Кадр из сериала "Сцены из супружеской жизни"

Для начала нужно убедиться, что брак стоит спасать. Поэтому подумайте, относится ли к вашей паре следующее:

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Оба партнера признают наличие проблем

Оба партнера понимают, что они играют роль в развитии и решении проблем

Оба партнера поддерживают определенный уровень уважения друг к другу и не допускают, чтобы брак был оскорбительным

Хороших моментов больше, чем плохих

Оба партнера готовы приложить усилия, чтобы спасти его

Если брак нуждается в спасении, то следует делать это с умом. Вот

несколько советов, которые помогут сохранить отношения, по словам семейных терапевтов и сексологов:

Через постель

Если брак нуждается в спасении, то следует делать это с умом. Вот

несколько советов, которые помогут сохранить отношения, по словам семейных терапевтов и сексологов.

Не думайте, что ваш супруг не заинтересован в сексе

Не делайте поспешных выводов о сексуальном влечении вашего партнера, не посоветовавшись с ним или с ней.

Сексологи объясняют, что большинство людей проходят фазу медового месяца примерно через два года и дальше должны работать над активной сексуальной жизнью.

Пары, состоящие в длительных отношениях, должны планировать интимные свидания, возвращая позитивное предвкушение того, что они вместе. Здоровая пара занимается регулярным сексом, который подходит им обоим, соответствует их образу жизни и расписанию.

По очереди инициируйте секс

Если вы слышите «нет, не сегодня, дорогая» достаточное количество раз, негодование и стыд за ваше желание неизбежно накапливаются — и это негодование обычно просачивается в другие области ваших отношений и жизни. Когда это происходит, сексопатологи советуют отвергающему партнеру признать, что мяч теперь на его стороне, чтобы начать близость.

Как только пара возвращается к практике признания потребностей друг друга, стоит начать по очереди инициировать интимную. Таким образом снимается давление с человека, который "всегда просит".

Расскажите о своих фантазиях

Слишком часто люди, состоящие в длительных отношениях, держат свои сексуальные фантазии и интересы при себе.

Сексологи советуют парам говорить друг с другом по душам, делиться своими тайными фантазиями и фетишами, создавая сильное чувство связи, которое способствует более глубокой близости.

Научитесь справляться с любой сексуальной дисфункцией

Сексуальная дисфункция (в том числе эректильная дисфункция , преждевременная эякуляция или отсутствие вагинальной смазки ) часто заставляет партнеров опасаться начала секса.

Парам просто нужно изменить свое мышление и смириться с тем фактом, что тело не всегда действует так, как того хочет разум. Супруги должны понимать, что существует бесконечное множество способов доставить удовольствие партнеру без традиционного полового акта. Когда все виды сексуальных прикосновений считаются одинаково ценными, пары могут переключиться и найти еще один козырь в рукаве.

Создавайте атмосферу

Используйте свечи, романтическую музыку или массажное масло, чтобы усилить свои чувства и успокоить разум. Если вы заметили, что ваши мысли переключаются на то, что делают дети, или на то, что горят рабочие дедлайны, напомните себе, что вы заслуживаете того, чтобы быть именно там, где вы есть. Вы получите максимальную пользу от взаимодействия с партнером, если сосредоточитесь на теле и отключите голову хоть ненадолго.

Планируйте секс

Добавьте интим в свое расписание и рассмотрите возможность создания «меню» на основе того, что вам нравится.

Создание качественного опыта требует планирования, вплоть до обсуждения конкретных половых актов. Таким образом интимная близость будет регулярной и интересной. Каждый раз вы будете предвкушать, что же выберет из списка ваших желаний партнер.

Перестаньте беспокоиться об оргазмах

Для пар, испытывающих стресс из-за состояния своей сексуальной жизни, специалисты рекомендуют вспомнить, что оргазм — это не все и не единственный результат от интима.