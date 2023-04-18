5 тем, которые нельзя поднимать после секса

Женщинам нередко хочется пообщаться с партнером после секса, и в этом нет ничего плохого. Однако важно основательно подходить к выбору тем для таких разговоров.

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По словам экспертов, человек находится в самом уязвимом состоянии до, во время и после секса. Именно поэтому некоторые темы лучше оставить за пределами кровати.

Подробнее об этих темах – в материале "Рамблера".

Фигура партнера

Худшее, что можно сделать после занятий любовью, напомнить возлюбленному о том, что он давно не заглядывал в спортзал. После секса важно проявлять нежность и заботу, а не выказывать критику.

Качество секса

Казалось бы, когда если не после интима обсуждать все плюсы и минусы вашего взаимодействия в постели? Однако такой разбор полетов чаще всего оставляет неприятный осадок. Если вас что-то не устраивает в сексе, лучше обсудить это в спокойной будничной обстановке.

Сравнение с бывшим

Если хотите нанести удар по самооценке партнера – начните сразу же после секса сравнивать его со своими бывшими любовниками. Разумеется, не в его пользу.

Совместное будущее

Под воздействием гормонов, которые вырабатываются после секса, порой так и хочется завести разговор об общем будущем. Но если вы вместе не так давно, делать этого не стоит – вполне возможно, что партнер в состоянии эйфории слукавит о вашем "долго и счастливо", а потом будет просить прощения.

Продолжение ссоры