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Исследование: почему женатые мужчины живут дольше

Исследование американских ученых показало прямую связь между состоянием здоровья, продолжительностью жизни и семейным положением. "Рамблер" выяснил, почему брак так сильно влияет на продолжительность жизни.

Исследование: почему женатые мужчины живут дольше
© unsplash

Группа ученых из Университета Колорадо в течение пяти лет наблюдала за состоянием здоровья мужчин и женщин, которым ранее была диагностирована сердечная недостаточность. Всего в исследовании приняли участие более 6800 человек.

Результаты показали, что холостяки, примерно в 2,2 раза чаще умирают в течение пяти лет после постановки диагноза, чем их семейные ровесники.

Однако это заключение касалось только мужчин, женщины наиболее самостоятельны в уходе за собой и никакой связи между семейным положением и риском смерти не было обнаружено.

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Обычно именно жены заботятся о своих мужьях, следят за питанием, напоминают о необходимости обращение за помощью к врачам и приеме лекарств. Мужчины, не состоящие в браке, чаще злоупотребляют алкоголем, ведут нездоровый образ жизни.

По мнению врачей, брак снижает риски развития таких патологий, как заболевания сердца, диабет второго типа и деменции. В отношениях человеку приходится постоянно адаптироваться под изменения, которые происходят с другим, исследовать новое, постоянно общаться и быть гибким.

А также в семье рядом с человеком, страдающим какой-то патологией, больше вероятность, что человек рядом сможет вовремя оказать помощь.

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