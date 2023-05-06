Ученые выяснили, как общий бюджет может укрепить брак

Ученые из Университета штата Индиана обнаружили, что браки, в которых после свадьбы финансы объединяются, в итоге оказываются более крепкими. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Journal of Consumer Research.

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В исследовании участвовали 230 пар — помолвленных или недавно заключивших брак. В среднем партнеры из каждой пары познакомились за пять лет до женитьбы. До свадьбы у всех банковские счета были раздельными, а после свадьбы одну группу участников исследователи попросили открыть общий семейный счет, а вторую — сохранить все как прежде.

Спустя два года пары с общим бюджетом оказались более удовлетворены совместной жизнью. Они реже ссорились из-за денег и грамотнее ими распоряжались.

Около 20% пар распались к концу эксперимента. Из них у многих сохранялись раздельные счета. Дети на вероятность развода не влияли.