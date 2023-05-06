$76.82-1.7984.91-2.09

Ученые выяснили, как общий бюджет может укрепить брак

Ученые из Университета штата Индиана обнаружили, что браки, в которых после свадьбы финансы объединяются, в итоге оказываются более крепкими. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Journal of Consumer Research.

Ученые выяснили, как общий бюджет может укрепить брак
© Pxhere

В исследовании участвовали 230 пар — помолвленных или недавно заключивших брак. В среднем партнеры из каждой пары познакомились за пять лет до женитьбы. До свадьбы у всех банковские счета были раздельными, а после свадьбы одну группу участников исследователи попросили открыть общий семейный счет, а вторую — сохранить все как прежде.

Спустя два года пары с общим бюджетом оказались более удовлетворены совместной жизнью. Они реже ссорились из-за денег и грамотнее ими распоряжались.

Проверка на верность привела к разводу пользовательницу форума Reddit

Около 20% пар распались к концу эксперимента. Из них у многих сохранялись раздельные счета. Дети на вероятность развода не влияли.

По предположениям ученых, отсутствие общего счета позволяло людям сохранять ощущение независимости и легче принимать решение развестись.

Ранее Лолита Милявская заявила, что не понимает "терпелок" в браке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий