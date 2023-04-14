Певица Лолита не понимает "терпелок" в браке

Музыкальная исполнительница Лолита Милявская считает, что в отношениях с мужчиной не стоит терпеть. Об этом она рассказала woman.ru.

Лолита пояснила, что не готова делать что-либо против собственной воли, чтобы угодить возлюбленному. Певица любит себя и не хочет сохранять отношения с партнером, в которых она перестает чувствовать себя комфортно:

"Все в жизни бывает. Кто-то что-то терпит и может так жить всю жизнь, и встречать 50 лет совместной жизни. Я противник таких терпелок".