Певица Лолита не понимает "терпелок" в браке
Музыкальная исполнительница Лолита Милявская считает, что в отношениях с мужчиной не стоит терпеть. Об этом она рассказала woman.ru.
Лолита пояснила, что не готова делать что-либо против собственной воли, чтобы угодить возлюбленному. Певица любит себя и не хочет сохранять отношения с партнером, в которых она перестает чувствовать себя комфортно:
"Все в жизни бывает. Кто-то что-то терпит и может так жить всю жизнь, и встречать 50 лет совместной жизни. Я противник таких терпелок".
Артистка объяснила, что раньше пробовала сохранять брак, терпеть дискомфорт. Однако после рашила, что будет рассуждать и действовать по-другому.