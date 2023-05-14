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Стереотипы о сексе, которые пора оставить в прошлом

Так как до сих пор о сексе говорить не принято, эта сфера жизни обрастает стереотипами. Даже если люди не занимаются сексом, они слышат разговоры о нем, видят секс в рекламе и кино, и отсюда формируются мифы о сексуальной жизни, которые могут негативно влиять на сексуальную жизнь. "Рамблер" расскажет о трех стереотипах, которые точно пора оставить в прошлом.

Стереотипы о сексе, которые пора оставить в прошлом
© unsplash

Мужчины хотят секса чаще, чем женщины

Сила желания не зависит от нашего пола, а вот от половой конституции — да. Существует три типа половой конституции — низкая, средняя и высокая. В первом случае человеку хочется секса раз в месяц или реже. Во втором — несколько раз в месяц, и такой тип половой конституции встречается чаще всего. Третий тип самый ненасытный. Важно в этом плане найти партнера, который будет разделять ваши предпочтения. Так как человеку с низким уровнем либидо будет трудно построить отношения с человеком, у кокторого половая конституция высокая. При этом либидо имеет свойство меняться из-за разных факторов — стресс, усталость и даже заболевания.

Гигиена секса: как заниматься сексом без последствий

После 50 лет нет секса

Эректильная дисфункция появляется в результате разных заболеваний, начиная от сахарного диабета и заканчивая проблемами с ментальным здоровьем. И случится это может в любой отрезок жизни, независимо от возраста. Да, с возрастом могут возникать трудности в сексе, потенция может быть более слабой, а у женщин может возникать проблема с выделением смазки. Но их можно преодолеть, оставив больше времени на прелюдию и дополнив интимную жизнь специальными вещами в духе смазки.

При прерванном половом акте невозможно забеременнеть

Прерванный половой акт считается ненадежным методом предохранения. По статистике, вероятность забеременеть при прерванном половом акте составляет 20%. Так как беременность может произойти не только из-за эякуляции, но и из-за попадания

смазки во влагалище, которая выделяется из полового члена.

Более того, в половых путях женщины они могут прожить до недели!

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