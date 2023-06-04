Психолог назвала 6 признаков здоровых отношений

Секрет гармоничных отношений — в осознанности и желании обоих партнеров идти на диалог. В новой серии подкаста "Активное согласие" семейный психолог и автор цифрового контента о психотерапии Фая Фаталиева назвала признаки здоровых отношений. Подробнее об этом в материале "Рамблера".

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Безопасно

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Здоровые отношения — это когда вы чувствуете себя безопасно и понимаете, что происходит в вашей паре. Не когда вы находитесь в неизвестности или томительном ожидании, а именно предсказуемо понимаете, в каком вы сейчас статусе. Причем это могут быть свободные отношения, секс по дружбе или еще что-то, здесь важнее стабильность и прозрачность коммуникации, а также взаимное согласие обоих партнеров. В таких отношениях нет ощущения, что вы созданы друг для друга, скорее это ровные отношения, в которых вы можете спокойно общаться и делиться самыми разными эмоциями, а партнер способен выслушать, задать вопросы и высказать свое мнение.

Удовлетворение и радость

При здоровом контакте вы чувствуете себя хорошо, потому что отношения нужны нам, чтобы чувствовать себя лучше, интереснее, радостнее и приятнее, чем в одиночестве. Если отношения строятся из дефицита, то их основа состоит в концепции "вхожу отношения, чтобы мне не было плохо одному" или "вхожу в отношения, чтобы добрать любви и принятия, которое не получил в детстве". Конечно, в процессе развития отношений они могут трансформироваться из токсичных и перейти в здоровые. Однако удовлетворения и радости в отношениях должно быть больше, чем надрыва, драмы и конфронтации.

Близость и доверие

Вы должны ощущать искреннюю близость и видеть своего партнера как одного из самых близких вам людей. В таких отношениях нет секретов и любой сложный вопрос может быть подвергнут обсуждения. У вас должны быть договоренности и доверие, при этом они могут быть изменены путем диалога.

Ссора — не про оскорбление

В ссоре партнеры должны ощущать, что они оба стоят против проблемы, а не против друг друга. Для этого важно научиться корректно транслировать свои эмоции и говорить я-сообщениями, не обвиняя партнера и не оскорбляя его личность. Да, в ссоре можно сказать обидную вещь, но если вы искренне так думаете и чувствуете, то это показатель непроговренных обид и скрытых эмоций.

Любовь и страсть

Любовные отношения должны сохранять химию и влечение, которые во многих кризисных ситуациях могут выступать как клей. Люди должны осознавать, что они хотят быть друг с другом, а не просто жить по-соседски. Часто в токсичных отношениях очень много страсти, но если она сопряжена с болью, то это может быть разрушительно для личности. В здоровых отношениях также может быть страсть и любовь, просто в массовой культуре обычно пропагандируется идея именно нездоровых отношений, а отношения осознанные кажутся скучыми, но это миф.

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