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4 научно доказанных секрета счастливого брака

Веками люди пытались разгадать секрет счастливого и долгого брака. Но только в XXI веке ученым удалось выяснить, что в действительности позволяет двум людям жить в гармонии друг с другом на протяжении многих лет.

4 научно доказанных секрета счастливого брака
© Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Некоторые из этих секретов простые и очевидные, а вот другие довольно неожиданные.

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Так или иначе, больше не нужно ломать голову, пытаясь найти способы сохранить отношения. Попробуйте руководствоваться советами ученых. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Ходите на двойные свидания

Исследователи из Мэрилендского университета выяснили, что дружба с другими счастливыми парами способствует крепкому браку. Вступая в близкий контакт с новыми интересными для себя людьми, пары начинают лучше понимать друг друга, и их связь становится крепче. Главное на таких свиданиях, по мнению ученых, не обсуждать секс и деньги.

Занимайтесь сексом раз в неделю

В 2015 году были опубликованы результаты исследования, которое провело Общество для личности и социальной психологии. В исследовании приняли участие 30 тысяч человек. Проанализировав их данные, эксперты пришли к выводу, что для счастливой семейной жизни достаточно заниматься сексом один раз в неделю.

Если ваше либидо и либидо вашего партнера требует более частых занятий любовью – не стоит себе отказывать в этом. Однако если вы занимаетесь сексом не чаще раза в неделю, это тоже не повод для беспокойства.

Не бойтесь спорить

Американский семейный психотерапевт Дэвид Клоу отмечает: спор – важная составляющая жизни, которая также является отличной проверкой для отношений на прочность. Не бойтесь спорить и высказывать свою точку зрения, так вы сможете яснее рассказать о своих потребностях и, как следствие, укрепить отношения.

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Ставьте партнера в приоритет

Со временем многие люди начинают воспринимать возлюбленных как должное, и это большая ошибка, подчеркивает специалист по отношениям Талия Кнабл. В суете рабочих дел и заботы о детях, не забывайте уделять внимание партнеру и проводить с ним время качественно. Отправьтесь в отпуск только вдвоем, сходите на необычное свидание или пообедайте вместе в рабочий день.

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