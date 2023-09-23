По мнению психологов, отношения с близкими, детьми и даже карьера напрямую зависят от того, как человек относится к сексу, к своему телу и своим желаниям. Если он легко получает удовольствие в постели и любит себя, то эта легкость переносится и на другие сферы жизни.

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Что такое осознанный секс и как с его помощью познать себя? Разбираемся вместе с психологом Анастасией Решетниковой.

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Системы двойного контроля влечения

Ученые-сексологи Эрик Янсен и Джон Бэнкрофт в конце 90-х годов разработали модель двойного контроля сексуального влечения. Это закономерности, механизмы нервной системы, которые работают в отделе головного мозга, как "газ" и "тормоз". "Газ" — это система сексуального возбуждения, а "тормоз" — система сексуального подавления.

Система сексуального возбуждения получает информацию из окружающей среды от зрительной, слуховой, тактильной, обонятельной и вкусовой систем. Если человек видит сексуальное видео, фото или слышит звуки, срабатывает "газ", и возникает чувство возбуждения. То же происходит в момент контакта с партнером, когда ощущения возникают уже при соприкосновении руками и телом. При этом возбуждение от запахов и вкусов связано с опытом. Это происходит через ассоциативную связь с прошлым: запах духов или запах любимого человека напоминает об интимной сцене в прошлом и через воспоминания возбуждает в настоящем.

Система сексуального подавления проявляется через застенчивость, неуверенность и закрытость. Она бывает внешней и внутренней. Внешняя основана на системах восприятия, когда человек понимает, что не то время, не то место, не тот человек или на запретах, исходящих от кого-то.

Внутренняя система подавления основана на убеждениях: «Секс — это плохо», «Секс — это некрасиво», «Это что-то грязное, непристойное, постыдное, о чем даже говорить нельзя», — все эти тормозящие убеждения существуют внутри многих людей и срабатывают в определенный момент, как система подавления сексуального влечения.

Инструменты осознанного секса

Осознанный секс — это проработка убеждений и контроль над системой подавления. Чтобы после получения сигнала от системы возбуждения, что «вот сейчас можно», внутри человека ничего не «щелкало», и он мог расслабиться и насладиться процессом.

Важной частью осознанного секса являются прелюдия и сюрпризы, которые партнеры могут готовить друг для друга. Сейчас люди уделяют этому больше внимания, чем раньше, и делают это как супруги, так и просто партнеры. Красивая и приятная подготовка расслабляет и помогает сконцентрироваться на происходящем, активирует процесс возбуждения и подавляет внутренние сомнения. Приглушенный свет, интимная обстановка, музыка, которая ассоциируется с сексом — это элементы прелюдии, с помощью которых происходит осознанное воздействие на все системы восприятия, из-за чего происходит яркое и сильное возбуждение. Анастасия Решетникова Психолог-игропрактик, основатель Международной школы игропрактики

Обретение себя через удовольствие

По словам психолога, используя инструменты осознанного секса, ощущая себя в процессе, человек по-другому начинает относиться к самому себе. Он получает удовольствие, удовлетворяет свою сексуальную потребность и понимает, что способен точно также удовлетворить любые другие свои желания.