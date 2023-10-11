Как перестать жертвовать собой ради родных и близких

Отдать последнее в угоду близким, отказывать себе во всем ради детей, угождать мужу, ожидая, что взамен он оценит и бросит весь мир к нашим ногам – многие женщины живут с ощущением, что другим они должны больше, чем себе.

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О том, что такое жертвенность, кто склонен к этому сценарию и как с ним бороться, "Рамблер" поговорил с пробуждающим коучем, основателем Академии Пробуждающего коучинга Марией Денисовой.

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«Не будь таким жадным, поделись!», «Поздоровайся с тетей, а то подумают, что ты невежливый!», «Не высовывайся, выскочек никто не любит», — нас учили задвигать свои чувства и интересы на задний план в угоду другим еще в детстве. Вспомните, как часто другие люди говорили вам, что стоит быть спокойнее, щедрее, приветливее.

По словам эксперта, именно поэтому многие из нас выросли, но не научились оберегать личные границы и отстаивать свои интересы. Вместо этого мы подсознательно живем с ощущением, что всегда кому-то что-то должны...

Кто склонен жертвовать собой ради других?

Жертвенность – в большей степени история, рассказанная по-женски, отмечает Мария. Именно от женщин можно услышать: «Я для него все делала, а он не ценил/ушел к другой». Если спросить, почему она так думала и зачем жертвовала собой, она скорее всего ответит: «Я думала, что он изменится / будет также относиться ко мне». То есть, отдавая, женщины хотели бы получить что-то взамен.

Часто женщины отказываются от своих карьерных амбиций ради детей и семьи. Вернее, это нормальная история – реализовать свое предназначение быть матерью, а потом вернуться к карьере и профессиональным амбициям. Ненормально, когда женщина застревает в роли мамы и начинает ради детей жертвовать своими интересами. И для меня это самый пагубный сценарий: положить свою жизнь на алтарь служения детям, а потом сокрушаться – я им все отдала, а они неблагодарные. Детям такие жертвы не нужны, у них не спрашивали. Такая женщина, мама сознательно отказалась от своей реализации, а теперь виноваты дети. Мария Денисова Коуч, основатель Академии пробуждающего коучинга

Детям нужно образование и вещи, мужу нужно увлечение рыбалкой и отдых, а себе – ничего не нужно. Себя можно отложить и задвинуть на задний план. Но опять же стоит подумать, действительно ли во благо семейному бюджету и отношениям эта жертвенность? Конечно, ответ «нет». Каждый мужчина хочет видеть рядом наполненную и довольную женщину, а не загнанную лошадь, которая забыла, что может ее порадовать.

Что провоцирует в женщинах жертвенность и привычку угождать – причины разные. Одна из них – недолюбленность и неумение опираться на себя. Страшно спугнуть партнера своими требованиями, поэтому лучше замолчать их, угодить и таким образом «заслужить» любовь.

Как отмечает эксперт, склонность к созависимости – тоже причина жертвенности: человек забывает о том, что у него есть свои интересы и потребности, и полностью растворяется в партнере. Неумение выстраивать личные границы: потому что он/она их чувствовать не умеет, потому что в детстве за свои желания часто получали «по рукам». Поэтому сейчас люди готовы соглашаться на меньшее, говорить «да» только потому, что неудобно отказать, угождать начальнику, потому что страшно, что уволит…

Бывает ли хоть одна жертвенность замечена и оценена? Конечно, нет. Все женские поступки воспринимаются, как должное. И вместо слов благодарности они получают претензии и укор, отсюда – обиды и ссоры в семье, добавляет Мария.

Как бороться с этой проблемой?

«И все без любви – грех», – моя любимая фраза. А значит, начинать нужно с любви к себе. Понимаю, что этот совет сейчас звучит из каждого утюга, все говорят, ЧТО нужно сделать, но никто не говорит, как это – полюбить себя. На самом деле это действительно непросто: нужно начать чувствовать и признавать свои желания, без компромиссов и ориентира на других. Затем научиться разрешать себе эти желания и делать наконец то, что любишь и хочешь, а не то, что должна. Это непросто, но это именно то, с чем коучинг работает быстро и точечно. Мария Денисова Коуч, основатель Академии пробуждающего коучинга

Второй шаг – научиться отстаивать свои границы. Для этого, опять же, надо понять, где они. Запомните, что забота о себе, своих желаниях и потребностях – не эгоизм, а ваше право и залог хорошего психоэмоционального самочувствия. Это значит, что сказать «нет» там, где вы идете против своих планов и желаний – норма. Это не значит, что вы плохой человек. Это значит, что вы заботитесь в первую очередь о себе и своих потребностях.

И шаг три – обратитесь за помощью и поддержкой, чтобы разобраться с причинами жертвенного поведения и выстроить стратегию жизни по-новому: стать для себя главной поддержкой и опорой, почувствовать свою самодостаточность, принять и безусловно полюбить себя.

Как перестать испытывать чувство вины на пути в борьбе с жертвенностью?