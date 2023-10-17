Как понять, что организм требует перезагрузки

Человек так устроен, что он расходует свой ресурс. Даже если он лежит на диване, он думает, чувствует, переживает, его организм работает, создает и тратит ресурсы.

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Мы привыкли замечать свои физические ресурсы через нагрузки. Но свои ежедневные психические, эмоциональные и когнитивные нагрузки нам трудно оценить. А об этом важно думать.

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"Рамблер" поговорил с экспертом-психологом Натальей Васильевой и узнал, почему возникает стресс и как с ним бороться.

Давайте привыкать к пониманию того, что человек — это система, и чтобы система хорошо работала, о ней нужно заботиться, обеспечивать ее необходимыми ресурсами.

Психический перегруз или нервное истощение вы почувствуете на всех уровнях: физическом (разбитость, упадок сил, сложное пробуждение, проблемы со сном), эмоциональном (сниженный эмоциональный фон, апатия, депрессия или, наоборот, перевозбуждение и чрезмерные эмоциональные реакции) и когнитивном (снижение внимания и концентрации, ухудшение памяти, сложности в выполнении задач).

Если вы увидели у себя эти симптомы, вам пора как минимум отдохнуть. А как максимум — вносить изменения в свою жизнь. Жить в стрессе — это не норма. Стресс полезен в небольших дозах — перезагружает иммунитет, развивает, делает нас более эффективными, переводит на новый уровень развития. Но чрезмерный или хронический стресс разрушает, дезадаптирует, ведет к болезням и ухудшению качества жизни. Васильева Наталья Психолог

Теперь давайте разберемся, что такое стресс. Стресс — это реакция организма в ответ на внешние раздражители. Причем эта реакция почти одинакова на хорошие и плохие события. То есть вы потеряли деньги, или у вас родился ребенок, вас уволили с работы, или дали новую престижную должность — все это вызовет стресс.

Стресс тесно связан с изменениями в жизни. Это значит, что глобально существует 2 варианта, которые вызывают стресс. Первый — острый стресс вызывают события, меняющие вашу жизнь, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Второй — хронический стресс вызывают события, указывающие, что вам пора поменять жизнь, а вы этого не делаете. Изменения неизбежны, и, как мы видим, даже если избегать изменений, то это все равно вызовет стресс. Тогда получается, что самый лучший вариант — больше управлять своей жизнью и готовиться к стрессу, повышая свою стрессоустойчивость.

Как же это сделать? Все ответы есть в определении стресса.

Выведем формулу: Организм + Реакция + Ответ + Раздражители. Если мы хорошо заботимся об всей системе организма — следим за сном и питанием, положительными эмоциями, имеем творческие хобби, занимаемся спортом, любим учиться и узнавать новое — уровень вашего стресса в ответ на раздражители будет всегда ниже и вы легче переживаете последствия. Потому что заботитесь о том, кто реагирует на внешние раздражители. Если у вас хорошая самооценка, вы себе доверяете и у вас хорошие опоры на себя, то ваша реакция на любые внешние раздражители будет более здоровой, а значит, стресс вам не страшен.

За ответ на раздражители отвечает много систем организма. Но человек — венец природы и способен научиться управлять своей жизнью. Каждый из нас может научиться не фиксироваться на прошлом, принимать реальность такой какая она есть и смотреть в будущее. Стресс — это реакция на то что уже произошло, а значит, это прошлое. Имеет смысл думать о том, что можно исправить в будущем, а не в прошлом. Васильева Наталья Психолог

А с внешними раздражителями все просто — вы определяете свое окружение. Партнеров, начальников, друзей. И если вы не можете отрегулировать отношения, то все можно заменить, кроме вас. Вы у себя незаменимы. И вы для себя ценнее и важнее всех.