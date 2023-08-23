5 примитивных реакций организма на стресс

Когда мозг воспринимает ту или иную ситуацию как опасность, нервная система человека реагирует набором эмоциональных и физиологических проявлений. Клинический психолог Мария Манина назвала «Рамблеру» самые распространенные реакции организма и психики на стресс.

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По словам эксперта, когда нервная система фиксирует угрозу, она запускает ряд телесных реакций, чтобы человек мог спастись. Что происходит? Часто в первую очередь прерывается дыхание, учащается сердцебиение и в некоторых случаях ощущается пульсация, например, в висках.

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При стрессе мы стараемся занять как можно меньше пространства: сжимаемся, пытаемся уменьшиться в размерах, можем сутулиться. Это является попыткой скрыться или защититься от опасности. Манина Мария Александровна Психолог

Помимо этого, у человека происходит обильное холодное или горячее потоотделение. Повышенная тревога дает сигнал симпатической нервной системе, которая отвечает за реакцию "бой или бег". В результате этого активизируется потовая железа, что и приводит к усиленному потоотделению.

Также, по словам эксперта, в момент нервного напряжения кровь начинает активно поступать во внутренние органы и голову, чтобы обеспечить им необходимое количество кислорода и питательных веществ. В результате этого сосуды, расположенные в конечностях, сужаются, что приводит к ощущению холода и покалывания в руках и ногах.

Это защитный механизм, который помогает сохранить энергию и обеспечить правильное функционирование важных органов в условиях повышенной нагрузки. Манина Мария Александровна Психолог

При повышенной тревоге возникает ощущение ватных ног, когда человек теряет чувство опоры и контакт с поверхностью. В такие моменты мы чувствуем себя слабыми, словно плаваем в невесомости, и неуверенно стоим на ногах.

Как справиться с этими физиологическими проявлениями?