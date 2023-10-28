Как развестись, чтобы остаться в нормальных отношениях со своим бывшим партнером

В последнее время число разводов в стране неумолимо растет. У многих пар нет культуры цивилизованного расставания, поэтому им проблематично сохранить человеческие отношения после разрыва и не ненавидеть друг друга.

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Развестись мирно тяжело, поэтому расход часто сопровождается ссорами и выяснением отношений. От такой ситуации в семье страдают дети. “Рамблер” поговорил с психологом Вероникой Сысоевой, чтобы разобраться, можно ли развестись так, чтобы остаться в хороших отношениях со своим бывшим партнером.

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Частые причины развода

По данным за 2021 год, чаще всего семьи распадаются из-за тяжелого финансового положения (33%). Также среди причин развода лидируют взаимное недопонимание (15%), неверность одного из партнеров (14%), бытовые проблемы (10%), несовместимость характеров (8%) и алкоголизм (8%). Причем проблема с разводами наблюдается не только в России, но и в других странах. Однако причины для расторжения брака там другие: недопонимание между супругами, безразличие и проблемы со здоровьем.

Возросший процент разводов можно легко объяснить. Сейчас вступить в брак и выйти из него значительно проще, чем раньше. Большую роль играет и изменение мнения по поводу разводов. Сейчас расторжение брака не порицается, как это было десятилетия назад.

Что делать, чтобы остаться в хороших отношениях после развода

Важно понять себя и бывшего мужа, понять, какая у вас была связь, проанализировать, что вы оба делали не так по отношению друг к другу. В такие моменты приходит понимание, что несладко приходится с обеих сторон. У каждого есть свои болевые точки, они просто могут по-другому проявляться и не восприниматься партнером.

Когда вы это анализируете, вам важно найти ситуации в прошлом, которые случились до знакомства с мужем, в которых вы чувствовали себя точно так же. Это могут быть отношения с учителями, с родителями, с подругами в школе или в детском саду. И, самое главное, вам нужно осознать, чему вы научились друг у друга, и сделать выводы исходя из того, что вы чувствовали. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Эта практика очень важна для понимания, что все проблемы идут из травм и блоков, и мы всегда пытаемся со своей стороны неосознанно их создать: либо общаться с такими людьми, либо провоцировать поведение, которое причиняет нам боль.

Это не про конкретного человека, не про вашего бывшего мужа, а про ситуацию, которая была гораздо раньше, еще до вашего знакомства. Когда мы мыслим именно в таком варианте, мы прорабатываем свои блоки самостоятельно. Это также можно делать с психотерапевтом, с психологом. Но работа над собой тоже очень важна, и она не заменяет работы со специалистом. Самое главное – сделать вывод, чему вы научились друг у друга через неприятные эмоции, через переживания, травмы, потери и через расставание и развод. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Нужно вспомнить счастливые моменты, потому что что-то хорошее в любом случае было, ведь не просто так вы были вместе и поженились. Поэтому это все нужно даже прописывать, чтобы у вас это было перед глазами как план, как тезис.