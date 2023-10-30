"Я была в ярости". Невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей платить за приглашения

Невеста из Канады отменила свадьбу из-за того, что гости отказались платить за приглашения на мероприятие 1500 долларов. Детали случившегося приводит издание Mirror.

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Девушка, чье имя не раскрывается, захотела устроить в честь бракосочетания пышное торжественное мероприятие. Для этого, как несложно догадаться, требовалась приличная сумма денег.

Невеста решила, что покроет расходы на свадьбу за счет денежных подарков от друзей. Она разослала всем потенциальным гостям сообщение, в котором уведомляла их о том, что для посещения мероприятия требуется выплатить молодоженам по 1500 долларов.

К разочарованию девушки, немногие поддержали ее идею. Обещанной суммы не хватало для проведения шикарного праздника, что сильно расстроило невесту.

"Просьба заплатить нам 1500 долларов не была чем-то вопиющим. Если вы не платите указанную сумму, вас не приглашают на эксклюзивное мероприятие. С учетом того, что оно бывает раз в жизни, это вполне нормально. После рассылки только весь человек согласились на наше предложение. Я была в ярости".

Жених, в свою очередь, не отчаивался и предложил возлюбленной сыграть более скромную свадьбу в Лас-Вегасе. Но ее ответ был отрицательный.

В результате пара так и не расписалась. Молодой человек решил не связывать свою жизнь со столь "заносчивой" дамой.