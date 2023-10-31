$92.02-1.2297.93-0.68

Девушка нашла "потерянное" свадебное платье в шкафу подруги спустя два года

Спустя два года после свадьбы девушка обнаружила свое свадебное платье, которое должна была надеть на торжество, в шкафу у своей лучшей подруги. Детали истории приводятся на форуме Reddit.

Девушка нашла "потерянное" свадебное платье в шкафу подруги спустя два года
© Unsplash

Автор публикации, чье имя не раскрывается, планировала сыграть свадьбу. Платье для особого дня хранилось у нее в квартире, в которой проводился ремонт.

Однажды добрая подруга предложила подержать платье у себя дома, чтобы его не испортили в процессе ремонта. Предложение было принято, и наряд на время переехал в другую квартиру.

Ничего не предвещало беды. В преддверии праздника невеста попросила вернуть ей платье, однако этого не произошло, потому что подруга "не могла его найти". Каким-то образом оно потерялось.

Как повысить самооценку

Эта история не помешала свадьбе состояться, но вопрос якобы утерянного платья был снова поднят спустя два года.

Представился особый случай. Однажды "хранительница платья" попросила подругу зайти к ней домой: полить цветы и покормить питомцев. Тогда-то девушка и решила исследовать гардероб в поисках своего платья. И оно было найдено.

"Я написала ей: "Я нашла платье". Вместо того, чтобы порадоваться за меня, она спросила, зачем я роюсь в ее шкафу? Я ответила, что просто хотела перепроверить шкаф на предмет своего платья. Она сказала мне, что я не имею права рыться в ее вещах".

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как невеста отменила свадьбу из-за нежелания гостей платить за приглашения.

1
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости