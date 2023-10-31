Девушка нашла "потерянное" свадебное платье в шкафу подруги спустя два года

Спустя два года после свадьбы девушка обнаружила свое свадебное платье, которое должна была надеть на торжество, в шкафу у своей лучшей подруги. Детали истории приводятся на форуме Reddit.

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Автор публикации, чье имя не раскрывается, планировала сыграть свадьбу. Платье для особого дня хранилось у нее в квартире, в которой проводился ремонт.

Однажды добрая подруга предложила подержать платье у себя дома, чтобы его не испортили в процессе ремонта. Предложение было принято, и наряд на время переехал в другую квартиру.

Ничего не предвещало беды. В преддверии праздника невеста попросила вернуть ей платье, однако этого не произошло, потому что подруга "не могла его найти". Каким-то образом оно потерялось.

Эта история не помешала свадьбе состояться, но вопрос якобы утерянного платья был снова поднят спустя два года.

Представился особый случай. Однажды "хранительница платья" попросила подругу зайти к ней домой: полить цветы и покормить питомцев. Тогда-то девушка и решила исследовать гардероб в поисках своего платья. И оно было найдено.

"Я написала ей: "Я нашла платье". Вместо того, чтобы порадоваться за меня, она спросила, зачем я роюсь в ее шкафу? Я ответила, что просто хотела перепроверить шкаф на предмет своего платья. Она сказала мне, что я не имею права рыться в ее вещах".