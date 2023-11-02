Мать решила оставить сына-подростка одного на неделю и вызвала споры в сети

Мать спровоцировала возмущение родителей в сети. Женщина рассказала о том, что намерена оставить 16-летнего сына одного на время своего отпуска.

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По словам женщины, ее сын сам выразил желание не ехать на отдых вместе с родителями. Матери не очень понравилось это, но все же она решила оставить сына одного на неделю.

"Я не беспокоюсь о том, что он будет устраивать вечеринки – он еще не в той фазе. Его друзья всегда рядом, а бабушки и дедушки живут в 10 минутах езды от нас", – пояснила мать.

Многие родители оказались шокированы этим: они высказали опасения по поводу того, что мальчик-подросток будет целую. неделю гулять без присмотра взрослых.

Больше всего женщину беспокоит вопрос, не будет ли сын чувствовать себя одиноко. Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни согласились с тем, что в 16 лет ребенок уже достаточно взрослый для того, чтобы позаботиться о себе. Другие же уверены, что без инцидентов не обойдется:

"Я бы не оставила своего 16-летнего ребенка на целую неделю, но, возможно, ваш ребенок разумнее моего",