Как понять, что подруга завидует

Нередко близкие подруги завидуют друг другу. Стоит одной из них стать успешнее в чем-то, как другая тут же начинает завидовать.

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Если вы уверены, что искренне относитесь к своей подруге, но чувствуете с ее стороны что-то неладное, самое время задуматься. “Рамблер” рассказывает о признаках, которые помогут понять, что близкая подруга вам завидует.

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Сравнивание

Если подруга постоянно сравнивает вас с собой, значит, она завидует вам. Таким образом она пытается понизить значимость ваших достижений и талантов и возвыситься в своих собственных глазах.

Отсутствие поддержки

Искренние люди, которые действительно переживают за вас, будут радоваться любому, даже незначительному достижению. Поэтому подруга, которая не поддерживает счастливые моменты вашей жизни, вероятнее всего, завидует. То же самое касается и горя. Завистливая подруга не станет утешать в беде и будет тихо злорадствовать, узнав, что у вас все плохо.

Отговаривает от чего-то важного

Зависть побуждает идти на подлости. У человека, который испытывает это чувство, появляется стремление преуспеть больше, чем знакомый, который уже добился определенных высот. Поэтому если подруга отговаривает вас от решений и действий, которые могут сулить успех, она точно вам завидует.

Запугивание

Страх мешает в достижении своих целей. Поэтому когда близкая подруга говорит, что осуществить задуманное не получится по ряду причин, причем далеко не всегда объективных, она определенно завидует. Таким образом подруга пытается манипулировать вами, заставляя отказываться от своих целей. У нее есть страх, что вы станете успешнее, чем она, а такой расклад завистливую подругу совсем не устраивает.

Вредные советы

С близкой подругой можно обсудить все и даже попросить у нее совет. Однако завистливая подруга будет намеренно давать рекомендации, которые заведомо обречены на провал. Делается это явно не из добрых побуждений, поэтому если в вашем окружении есть люди, чьим советам вы следуете и они не работают, скорее всего, вам намеренно отравляют жизнь.

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