"Обида блокирует эмоции". Зачем нужно прощать

Кажется, людей, которые не пострадали от слов или действий другого человека, не существует. Кого-то постоянно критиковали родители, кого-то обманул партнер или предал друг, а кто-то столкнулся с более травмирующим опытом, например, эмоциональным или физическим насилием.

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Эти раны могут оставить в нас глубокие чувства обиды, горечи, гнева и даже ненависти. Но если цепляться за эту боль, можно навредить себе еще больше. Разбираемся, что такое прощение и кому оно на самом деле нужно, в материале "Рамблера".

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Что такое прощение?

Прощение означает разные вещи для разных людей. Но в целом это предполагает избавление от обиды и гнева, которые испытывает человек по отношению к кому-либо.

Поступок, который причинил нам боль, может всегда оставаться с нами. Но работа над прощением может ослабить влияние этого поступка и совершившего его человека на нас. Иногда прощение может даже привести к чувству понимания, сопереживания и сострадания к тому, кто причинил вам боль.

При этом прощение не означает оправдание причиненного вам вреда. Это также не обязательно означает примирение с человеком. Прощение приносит своего рода умиротворение, которое позволяет нам сосредоточиться на себе и помогает продолжать жить.

В чем польза от прощения?

Избавление от обиды может привести к улучшению психического здоровья, созданию более здоровых отношений, снижению уровня стресса, беспокойства и враждебности.

Обида блокирует наши эмоции, появляется напряжение в теле, психосоматика, вплоть до того, что образуется невроз. Невроз может нас полностью выбить из колеи в отношении социального взаимодействия: можно распрощаться с учебой и работой, а это потеря энергии. Снижается скорость реализации наших целей. Поэтому, когда мы думаем об обиде, надо вспомнить о выгоде — обижаясь на другого, мы остаемся в минусе. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Обида может пустить корни. Если позволить негативным чувствам вытеснить позитивные, в какой-то можно обнаружить себя в состоянии, когда невозможно наслаждаться настоящим и строить новые отношения. Вместо этого может возникнуть подавленность, раздражительность, тревога.

Как простить?

Прощение требует практики.

Осознайте ценность прощения и то, как оно может улучшить вашу жизнь.

Поймите, кого вы хотите простить и за что.

Признайте свои эмоции по поводу причиненного вам вреда, осознайте, как эти эмоции влияют на ваше поведение сейчас.

Примите решение простить человека, который вас обидел.

Обратитесь к психологу, психотерапевту или найдите группу поддержки.

Прощение может оказаться трудным процессом, особенно если человек, причинивший вам боль, не признает своего проступка. Если вы обнаружите, что застряли в обиде:

Практикуйте эмпатию. Попробуйте взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека.

Спросите себя об обстоятельствах, которые, возможно, заставили другого человека вести себя подобным образом. Возможно, вы отреагировали бы точно так же, если бы столкнулись с такой же ситуацией.

Подумайте о тех временах, когда другие прощали вас.

Делайте записи мыслей в дневнике, медитируйте или поговорите об этом со специалистом по психическому здоровью, любимым человеком или другом.

Осознайте, что прощение - это процесс. Даже небольшие обиды, возможно, придется пересматривать и прощать заново.

Смысла держать обиду нет, потому что в первую очередь это влияет на нас. Наша задача заключается в том, чтобы посмотреть, какую более глубокую и раннюю травму затронул обидчик. И посмотреть, что это за травма. Обычно она связана с прошлым: с детством и родителями. Здесь нужно идти от обратного, полностью разбирать пирамиду и существующие блоки, от которых зависит качество жизни, окружение и личностный рост человека. Когда мы думаем об обидчике, нужно переносить фокус на то, что именно затронул обидчик, какой блок он нам отзеркалил или неосознанно задел, заглянуть внутрь себя. Понятно, что нужны инструменты, можно выбрать любой метод и между сеансами со специалистами делать упражнения самостоятельно. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Примирение может оказаться невозможным и ненужным, но цель прощения не в том, чтобы заставить другого человека измениться. Речь идет о том, чтобы сосредоточиться на том, что вы можете контролировать здесь и сейчас. Больше думайте о том, как можно изменить вашу жизнь. Прощение может лишить другого человека той власти, которую он продолжает иметь в вашей жизни из-за совершенного поступка.

Что делать, если вы тот, кто нуждается в прощении?