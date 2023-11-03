Почему нас бесят милые люди: 3 научно обоснованных причины
Многие из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с крайне милыми людьми: они внимательны, обходительны, тактичны и добры, но несмотря на все это, почему-то невероятно раздражают.
Чаще всего это не говорит о том, что с вами что-то не так или, напротив, о том, что на первый взгляд приятный человек лишь притворяется таким.
Как правило, наше раздражение обусловлено более глубинными причинами. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".
"Теневые" качества
Швейцарский психолог и психиатр, основоположник аналитической психологии Карл Юнг был убежден в том, что у каждого человека есть "тень" – скрытая часть личности, которую мы отрицаем. Мы осознаем, что она существует, но, как правило, стыдимся ее и мечтаем о том, чтобы эта грань нашего "я" исчезла.
Порой происходит так, что мы подсознательно чувствуем свои "теневые" качества в другом человеке. И это не располагает нас к нему, а наоборот лишь выступает триггерным фактором –вызывает раздражение и неприязнь.
Разные типы личности
Отношения человека с другими людьми во многом формирует тип привязанности и склад характера. От этих факторов зависит, как мы будем искать взаимопонимание с окружающими людьми и с кем вообще мы захотим общаться.
В основе типа привязанности и склада характера лежит опыт, полученный в раннем детстве, а также опыт отношений, возникший уже во взрослом возрасте. Все это помогает человеку устанавливать связь с теми людьми, которых мы считаем приятными, и игнорировать тех, которые нам не по душе.
Если характер оппонента прямо противоположен нашему, скорее всего, нам будет трудно найти общий язык с ним.
Подозрительность и ревность
Негативный опыт из прошлого и скептицизм в целом нередко заставляют нас с подозрением относиться к излишне милым и приятным людям. Нам кажется, что чрезмерная доброжелательность – это лишь маска, за которой на самом деле скрывается неприятный и хитрый человек. Порой это действительно так, но отнюдь не всегда.
В подобных ситуациях также имеет место ревность. Когда в коллективе внезапно появляется душа компании, который моментально располагает к себе всех окружающих, нас может раздражать сам факт происходящего. Вдобавок к этому, если вы единственный, кто не выказывает восторга относительного нового знакомого, это может спровоцировать чувство одиночества и тревогу.
В данной ситуации психологи рекомендуют постараться признать тот факт, что все люди разные и невозможно любить всех вокруг. Если вам кто-то не нравится без причины, вы имеете на это право. К тому же, многим людям требуется время, чтобы проникнуться другим человеком. Вполне возможно, что кто-то не понравился вам с первого взгляда, но спустя время вы измените свое отношение к человеку.