Почему нас бесят милые люди: 3 научно обоснованных причины

Многие из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с крайне милыми людьми: они внимательны, обходительны, тактичны и добры, но несмотря на все это, почему-то невероятно раздражают.

© Кадр из фильма "Блондинка в законе"

Чаще всего это не говорит о том, что с вами что-то не так или, напротив, о том, что на первый взгляд приятный человек лишь притворяется таким.

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Как правило, наше раздражение обусловлено более глубинными причинами. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

"Теневые" качества

Швейцарский психолог и психиатр, основоположник аналитической психологии Карл Юнг был убежден в том, что у каждого человека есть "тень" – скрытая часть личности, которую мы отрицаем. Мы осознаем, что она существует, но, как правило, стыдимся ее и мечтаем о том, чтобы эта грань нашего "я" исчезла.

Порой происходит так, что мы подсознательно чувствуем свои "теневые" качества в другом человеке. И это не располагает нас к нему, а наоборот лишь выступает триггерным фактором –вызывает раздражение и неприязнь.

Разные типы личности

Отношения человека с другими людьми во многом формирует тип привязанности и склад характера. От этих факторов зависит, как мы будем искать взаимопонимание с окружающими людьми и с кем вообще мы захотим общаться.

В основе типа привязанности и склада характера лежит опыт, полученный в раннем детстве, а также опыт отношений, возникший уже во взрослом возрасте. Все это помогает человеку устанавливать связь с теми людьми, которых мы считаем приятными, и игнорировать тех, которые нам не по душе.

Если характер оппонента прямо противоположен нашему, скорее всего, нам будет трудно найти общий язык с ним.

Подозрительность и ревность

Негативный опыт из прошлого и скептицизм в целом нередко заставляют нас с подозрением относиться к излишне милым и приятным людям. Нам кажется, что чрезмерная доброжелательность – это лишь маска, за которой на самом деле скрывается неприятный и хитрый человек. Порой это действительно так, но отнюдь не всегда.

В подобных ситуациях также имеет место ревность. Когда в коллективе внезапно появляется душа компании, который моментально располагает к себе всех окружающих, нас может раздражать сам факт происходящего. Вдобавок к этому, если вы единственный, кто не выказывает восторга относительного нового знакомого, это может спровоцировать чувство одиночества и тревогу.