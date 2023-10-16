Парикмахеры рассказали о раздражающих привычках клиентов

Специалисты по волосам не любят, когда клиенты горбятся и опускают взгляд в процессе стрижки, сообщили парикмахеры Джулиус Майкл, Шэрон Доррам и Чез Дин.

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В беседе с Real Simple они рассказали, что также не стоит негативно высказываться о своей внешности и критиковать работу мастера. Парикмахеры посоветовали говорить о том, что не нравится, в процессе стрижки, а не тогда, когда она уже готова. Это поможет получить желаемый результат и избежать разочарования.

Не стоит делать большие перерывы между повторными окрашиваниями, иначе не получится добиться желаемого цвета.

Парикмахеры заметили, что их раздражают клиенты, которые приходят с грязной головой, часто используют сухой шампунь и не следуют рекомендациям мастера по уходу за волосами.