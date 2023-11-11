Почему мы зависимы от соцсетей

Группа из 41 штата и округа Колумбия в США подала иск против Meta*, материнской компании Facebook*, Instagram*, WhatsApp и Messenger (компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), утверждая, что компания сознательно использовала функции своих платформ, вызывающие компульсивное использование их детьми, хотя компания заявляла, что ее социальные сети безопасны для молодежи. О том, как соцсети влияют на наше здоровье — в материале "Рамблер".

© Freepik

В книге "Цифровое безумие" психолог Николас Кардарас объясняет, что люди, стоящие за этими соцсетями, не только разработали вызывающие дикую зависимость платформы, но и сохранили их в таком виде, несмотря на растущее количество доказательств того, что чрезмерное использование социальных сетей оказывает ужасающее воздействие на психическое и физическое состояние людей.

Видео дня

Когда мы проводим время в социальных сетях, наш мозг выделяет небольшие всплески дофамина, как бы вознаграждая нас за столь приятное занятие. Подобная неврологическая реакция может подтолкнуть нас к повторному поведению: мы используем социальные сети для получения мгновенного и постоянного удовлетворения, где бы мы ни находились. Более того, некоторые пользователи признаются, что жаждут этого небольшого всплеска дофамина настолько сильно, что их мозг воображает его, создавая фантомный звук жужжания телефона, которого на самом деле не было.

У людей с зависимостью от социальных сетей характер активизации мозга схож с таковым у людей с наркотической зависимостью. Когда человек подвергается воздействию социальных сетей, определенные области мозга, связанные с вознаграждением и удовольствием, активизируются. Это похоже на то, что происходит при употреблении таких наркотиков, как кокаин.

Известно, что наркотическая и алкогольная зависимость со временем приводит к определенным изменениям в структуре мозга. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что аналогичные изменения происходят и у людей с зависимостью от социальных сетей. Используя магнитно-резонансную томографию (МРТ) для изучения структуры мозга, исследователи обнаружили изменения в определенных областях мозга, которые управляют поведением.

По оценкам, у 27% детей, проводящих в социальных сетях 3 и более часов в день, наблюдаются симптомы нарушения психического здоровья. Чрезмерное использование социальных сетей гораздо более проблематично для детей и молодых людей, поскольку их мозг и социальные навыки еще только формируются. Исследования говорят, что у подростков, которые с раннего возраста привыкли пользоваться социальными сетями, навыки социального взаимодействия сильно заторможены.

Несмотря на то, что пользователи общаются друг с другом на этих платформах, многие из этих видов взаимодействия не всегда хорошо переносятся в реальный мир. В ходе исследований было обнаружено, что у таких людей наблюдается повышенная тревожность в социальных группах, более высокий уровень депрессии, негативное представление о себе, а также снижение уровня эмпатии и сострадания к другим людям.