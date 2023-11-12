7 признаков, что ваша жена — нарцисс

Нарциссизм — это особенность психики, при которой человек считает себя уникальным, лучше других. Но это только внешняя оболочка людей с подобным расстройством.

© Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

На самом деле за ощущением собственного величия скрываются неуверенность в себе и глубокое избегание чувств. При этом чаще всего нарциссы не понимают, что с ними что-то не так, поэтому редко обращаются за помощью к специалистам.

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Согласно данным исследования университета в Буффало, нарциссизму чаще подвержены мужчины, нежели женщины. Отчасти это объясняется тем, что общество долгое время подавляло проявления нарциссического поведения у женщин. Тем не менее, с приходом социальных сетей в нашу жизнь их процент значительно увеличился.

Как понять, что ваша жена — нарцисс? Рассказываем в материале "Рамблера".

Она постоянно критикует мужа. При этом в собственный адрес жена-нарцисс критику не воспринимает совсем. Она злится и всегда хочет, чтобы все было так, как она сказала. Жена-нарцисс манипулирует мужем и в ссорах использует против него то, что он ей рассказывал "по секрету", чтобы выйти из конфликта победительницей. Ей нравится быть в центре внимания на всех мероприятиях и рассказывать всем о своем успехе, даже если на самом деле таких достижений нет. Она пытается привлечь внимание, особенно мужчин, своим внешним видом, вызывая ревность у партнера, а на публике часто говорит, что их брак идеальный, а она - лучшая жена. Она постоянно перебивает мужа и игнорирует его мнение. Такие женщины стараются быть "громче" партнера и навязывают свои убеждения другим. У женщины-нарцисса часто меняется настроение в общении с супругом. То она говорит, что ее муж - лучшее, что у нее есть, то ополчается на него, критикует, мешает ему проводить время с семьей и друзьями. Она любит капризничать, создавать из маленьких проблем большие, требовать, чтобы ее хвалили за все, что она делает. Так жена-нарцисс пытается контролировать эмоции мужа, чтобы он ей угождал. У женщин-нарциссов отсутствует эмпатия. Они не склонны сопереживать, распознавать потребность и чувства других людей, поэтому могут неуместно шутить над ними, злорадствовать, манипулировать.