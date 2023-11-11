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Психиатр Комарова рассказала о причинах шопоголизма

Врач-психиатр Анастасия Комарова рассказала о том, какие причины на самом деле могут привести к возникновению шопоголизма. Об этом пишет Мир24 со ссылкой на РИА Новости.

Психиатр рассказала о причинах шопоголизма
© Unsplash

По словам специалиста, как и многие другие фобии и зависимости, шопоголизм формируется еще в детском возрасте.

«Большинство специалистов сходится во мнении, что основной причиной шопоголизма является недостаток внимания, неудовлетворенность базовой потребности в любви», – пояснила Комарова.

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Также эксперт отметила, что шопоголизм может возникать как у женщин, так и у мужчин в самом разном возрасте. Покупка большого количества ненужных вещей становится попыткой восполнить недостаток внимания к себе и любви.

Необъяснимая тяга к постоянным покупкам считается разновидностью аддиктивного поведения, потому требует вмешательства специалистов. Помочь в таком случае сможет психотерапевт.

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