Главные ошибки, которые люди совершают в постели: мнение сексологов

Сложно найти человека, который никогда бы не сталкивался с теми или иными ошибками в сексе. Кому-то удается быстро их распознавать и устранять, а кому-то приходится долгие годы страдать от этих ошибок, не понимая, в чем проблема.

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Существует несколько распространенных ошибок, которые люди чаще всего совершают в постели. Не так давно об этих промахах рассказала сексолог Руби Пейн вместе со своими коллегами.

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Подробнее о том, чего не стоит делать, занимаясь любовью – в материале "Рамблера".

Ставить целью оргазм

Оргазм поднимает настроение, позволяет почувствовать удовлетворение и единение с партнером. Однако оргазм не должен быть главной целью секса. По мнению сексологов, в таком случае каждый из партнеров вместо того, чтобы расслабиться, пытается справиться с чрезмерным давлением. И, как следствие, в таком случае достичь оргазма становится сложнее.

Пейн призывает принять тот факт, что оргазм – это "счастливый побочный продукт секса". И фокусироваться нужно не на нем, а на самом процессе.

Смотреть на часы

Если во время секса вы постоянно дергаетесь, пытаясь уследить за временем, удовольствие от процесса не получите ни вы, ни ваш партнер. Подчас бывает так, что время действительно ограничено – например, если вы знаете, что скоро домой вернутся дети. В таком случае следует проявить дополнительную осторожность, но в будущем лучше постараться избегать экстремальных ситуаций.

Использовать одни и те же позы

У каждой пары есть свои любимые позы в постели, но не стоит зацикливаться на них. Возьмите за привычку хотя бы раз в несколько недель экспериментировать с позами – этот ритуал позволить вдохнуть новую жизнь в уже привычный секс и точно не даст вам заскучать. Если вам хочется каких-то крайне необычных экспериментов, для начала обсудите их с партнером, чтобы он был готов к вашим намерениям.

Страдать из-за отказов