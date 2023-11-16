Мужчины поддаются женщинам в играх, спасая свою сексуальную жизнь

Новое исследование ученых из Китая обнаружило, что мужчины позволяют своим партнершам выигрывать в играх, чтобы спасти свою сексуальную жизнь. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neuroscience.

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Женщины более конкурентоспособны и сосредоточены, когда играют в игры с незнакомцами, но чаще выигрывают у своих вторых половинок, отмечается в исследовании.

По мнению ученых, это может быть связано с поведением мужчин, направленным на сохранение хорошего настроения жены и стабильной сексуальной жизни.

"Возможно, мужчины придерживаются принципа "счастливая жена — счастливая жизнь", позволяя супруге выиграть и избегая возможных конфликтов в отношениях", — говорит ведущий автор работы Шую Цзя из Северо-Китайского университета.

Исследователи изучили 52 студенток университета в возрасте от 18 до 25 лет, которым было предложено сыграть в игру, проверяющую их реакцию на соперника.

Одной группе было предложено соревноваться с незнакомцем противоположного пола, а другой — со своими романтическими партнерами.

Исследователи следили за состоянием их мозга с помощью небольших датчиков на коже головы, чтобы определить, насколько активны области, связанные с концентрацией, вниманием и готовностью к соперничеству. Женщины выигрывали больше игр, когда играли против своего любимого человека, чем против незнакомца.