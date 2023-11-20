Модель и телеведущая Маша Малиновская рассказала, что уже длительное время страдает булимией. Этим она поделилась во время шоу "Звезды сошлись".

Как рассказала телеведущая, чтобы быть стройной, ей приходится сильно ограничивать себя в питании, а когда случаются срывы, она испытывает чувство вины и стыда. Все это привело к расстройству пищевого поведения.

"Если я в состоянии диеты и срываюсь, бывают приступы булимии. В случаях переедания я шла в туалет — и два пальца в рот. Например, ради кусочка торта я пойду в туалет", — поделилась Малиновская.

Однако такое происходит с ней не каждый день, а по праздникам, например, на Новый год, когда на столе много вредной пищи.