Телеведущая Маша Малиновская призналась, что страдает булимией
Модель и телеведущая Маша Малиновская рассказала, что уже длительное время страдает булимией. Этим она поделилась во время шоу "Звезды сошлись".
Как рассказала телеведущая, чтобы быть стройной, ей приходится сильно ограничивать себя в питании, а когда случаются срывы, она испытывает чувство вины и стыда. Все это привело к расстройству пищевого поведения.
"Если я в состоянии диеты и срываюсь, бывают приступы булимии. В случаях переедания я шла в туалет — и два пальца в рот. Например, ради кусочка торта я пойду в туалет", — поделилась Малиновская.
Однако такое происходит с ней не каждый день, а по праздникам, например, на Новый год, когда на столе много вредной пищи.
Булимия — это психическое расстройство, для которого характерны эпизоды бесконтрольного употребления большого количества пищи с последующим опустошением желудка путем искусственного вызова рвоты.