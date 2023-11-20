Телеведущая Маша Малиновская призналась, что страдает булимией

Модель и телеведущая Маша Малиновская рассказала, что уже длительное время страдает булимией. Этим она поделилась во время шоу "Звезды сошлись".

Как рассказала телеведущая, чтобы быть стройной, ей приходится сильно ограничивать себя в питании, а когда случаются срывы, она испытывает чувство вины и стыда. Все это привело к расстройству пищевого поведения.

"Если я в состоянии диеты и срываюсь, бывают приступы булимии. В случаях переедания я шла в туалет — и два пальца в рот. Например, ради кусочка торта я пойду в туалет", — поделилась Малиновская.

Однако такое происходит с ней не каждый день, а по праздникам, например, на Новый год, когда на столе много вредной пищи.

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Булимия — это психическое расстройство, для которого характерны эпизоды бесконтрольного употребления большого количества пищи с последующим опустошением желудка путем искусственного вызова рвоты.

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