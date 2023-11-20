Блогер поделилась способом нарисовать идеальные стрелки

"Приложи и поверни" - так коротко можно описать суть этого метода. Известный бьюти-блогер показала, как можно нарисовать ровные стрелки с первого раза.

Кристал Мари (@kkrystalmarie) поделилась хаком с более чем 60 000 подписчиками TikTok. Одна из ее подписчиц с ником josiezhou1028 решила воспользоваться советом и показала, что он действительно работает.

Что нужно сделать? Приложить карандаш к уголку глаза, выбрать угол наклона, а затем быстро повернуть голову в противоположную от карандаша сторону. Когда основная линия есть, можно ее как угодно видоизменять - добавлять второй цвет, делать толще, выводить кончик дальше - и так далее.

Многие были также впечатлены тем, насколько это просто, но эффективно.