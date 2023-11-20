Почему многие не умеют отстаивать личные границы и как этому научиться

Умение отстаивать свои границы, отвечать отказом, когда это необходимо для собственного комфорта, жить, не нарушая своих же интересов, – задача для многих довольно трудная. Однако все это крайне важно для сохранения спокойствия и уверенности в себе.

© Unsplash

"Рамблер" обратился к эксперту, врачу-психологу Сысоевой Веронике, чтобы узнать, существуют ли какие-то инструменты, помогающие напомнить себе о важности собственных желаний и принципов, и почему многие не умеют этого делать.

Видео дня

По словам специалиста в области психологии, первое, что нужно сделать, – спросить себя, для кого вы родились и живете, в чьих интересах действуете в тех или иных ситуациях. И когда человек начинает осознавать, что живет по большому счету для других и что это необходимо поменять, ведь жизнь на самом-то деле дана нам не для того, чтобы кому-то угодить, а, наоборот, раскрыть внутренние таланты и добиться результатов, которые нужны именно нам, – лишь в этом случае страх начинает отступать.

Нужно посмотреть травму детства на «хорошего ребенка», можно сделать это у специалиста. Эта травма обычно про то, что нужно всем угождать, чтобы понравиться, изо всех сил добиваться похвалы и любви. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Травма недолюбленности тоже может стать причиной такого поведения во взрослом возрасте. Она образуется, когда человек получает недостаточно внимания от своих родителей. Если проработать эти травмирующие аспекты с психологом или психотерапевтом, вероятнее всего, ваше поведение в корне изменится и вы научите окружающих уважать ваши границы. Это вовсе не означает, что вы станете эгоистом или что вас перестанут любить. Это тоже важно понять.

Есть такая фраза: когда мы отстаиваем свои границы, мы не теряем друзей и отношения, теряем мы только абьюзеров, тиранов и манипуляторов. Необходимо делать выводы и работать с чувством вины, которое может возникать, когда вы отстаиваете свои границы. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт