"Лишь бы всем угодить": почему многие не умеют отстаивать личные границы и как этому научиться
Умение отстаивать свои границы, отвечать отказом, когда это необходимо для собственного комфорта, жить, не нарушая своих же интересов, – задача для многих довольно трудная. Однако все это крайне важно для сохранения спокойствия и уверенности в себе.
"Рамблер" обратился к эксперту, врачу-психологу Сысоевой Веронике, чтобы узнать, существуют ли какие-то инструменты, помогающие напомнить себе о важности собственных желаний и принципов, и почему многие не умеют этого делать.
По словам специалиста в области психологии, первое, что нужно сделать, – спросить себя, для кого вы родились и живете, в чьих интересах действуете в тех или иных ситуациях. И когда человек начинает осознавать, что живет по большому счету для других и что это необходимо поменять, ведь жизнь на самом-то деле дана нам не для того, чтобы кому-то угодить, а, наоборот, раскрыть внутренние таланты и добиться результатов, которые нужны именно нам, – лишь в этом случае страх начинает отступать.
Нужно посмотреть травму детства на «хорошего ребенка», можно сделать это у специалиста. Эта травма обычно про то, что нужно всем угождать, чтобы понравиться, изо всех сил добиваться похвалы и любви.
Травма недолюбленности тоже может стать причиной такого поведения во взрослом возрасте. Она образуется, когда человек получает недостаточно внимания от своих родителей. Если проработать эти травмирующие аспекты с психологом или психотерапевтом, вероятнее всего, ваше поведение в корне изменится и вы научите окружающих уважать ваши границы. Это вовсе не означает, что вы станете эгоистом или что вас перестанут любить. Это тоже важно понять.
Есть такая фраза: когда мы отстаиваем свои границы, мы не теряем друзей и отношения, теряем мы только абьюзеров, тиранов и манипуляторов. Необходимо делать выводы и работать с чувством вины, которое может возникать, когда вы отстаиваете свои границы.
Как только вы проработаете проблему с границами, научитесь соблюдать границы других и отстаивать свои, чувство вины при любом отказе перестанет вас беспокоить. Если вас до тех пор будет это волновать, это еще один признак того, что необходимо все еще продолжать работу над собой.