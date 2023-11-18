Совет психолога: как научить ребенка говорить «нет»
Удобно, когда ребенок растет послушным. Но что будет, если он начнет исполнять буквально все просьбы даже посторонних людей? Иногда и взрослым трудно бывает распознать недобрые мотивы того, кто к ним обращается, иначе не было бы столько жертв, пострадавших от рук мошенников. Что говорить о детях?
Почему так важно научить ребенка твердо и четко говорить «нет», «Рамблеру» рассказала эксперт - психотерапевт Вероника Сысоева.
Чтобы научить ребенка говорить «нет», когда границы нарушаются или когда у него есть право выбора, нужно, чтобы личные границы были хорошо выстроены в семье. Много зависит от того, как в семье взрослые общаются между собой, как они общаются с ребенком, может ли им ребенок говорить «нет», в случаях, когда это допустимо. Важно, чтобы и родители могли говорить ребенку «нет», когда нарушаются их границы. Здесь речь идет не о том, что люди говорят «нет», и из-за этого ссорятся. Наоборот, важно показать, что человек сам имеет право оценивать собственные границы и принимать решение, давать ли согласие на то или иное действие. Но если в семье не выстроены границы, то научить ребенка делать это экологично в рамках этикета не получится, потому что дети в первую очередь смотрят на поведение людей, которые их окружают. Конечно, занятия с психологом или психотерапевтом могут повлиять на умение ребенка говорить «нет», но в первую очередь важно, чтобы взрослые члены семьи сами умели говорить «нет» и отстаивать собственные границы.Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт
Почему нужно устанавливать границы и защищать свои права и интересы. Вот несколько причин:
- Защита личного времени и энергии. Так мы можем избежать перегрузки обязанностями и сохранить время и энергию для себя. Это позволяет нам уделять больше внимания своим собственным потребностям и заботиться о своем физическом и эмоциональном благополучии.
- Проведение границ. Говоря «нет», мы можем устанавливать границы в отношениях с другими людьми. Это помогает нам определить, что мы готовы делать или не делать, и предотвращает нарушение наших прав.
- Самоуважение и уверенность. Когда мы говорим «нет» в ситуациях, которые не соответствуют нашим ценностям или желаниям, мы проявляем самоуважение и уверенность в себе. Это помогает нам развивать здоровую самооценку и уверенность в своих способностях.
- Защита от манипуляций. Умение говорить «нет» помогает нам защититься от манипуляций и нежелательных влияний. Когда мы четко обозначаем свои границы и отказываемся от чего-то, что нам не нравится или не нужно, мы сохраняем контроль над собой и своей жизнью.
- Открытие новых возможностей. Говоря «нет» некоторым предложениям или запросам, мы освобождаем время и ресурсы для принятия других, более важных решений. Это позволяет нам сосредоточиться на том, что действительно важно для нас и достичь больших успехов в выбранных областях.
В целом, умение говорить «нет» помогает сохранять свободу выбора, защищать свои интересы и жить счастливо.