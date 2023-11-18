Совет психолога: как научить ребенка говорить «нет»

Чтобы научить ребенка говорить «нет», когда границы нарушаются или когда у него есть право выбора, нужно, чтобы личные границы были хорошо выстроены в семье. Много зависит от того, как в семье взрослые общаются между собой, как они общаются с ребенком, может ли им ребенок говорить «нет», в случаях, когда это допустимо. Важно, чтобы и родители могли говорить ребенку «нет», когда нарушаются их границы. Здесь речь идет не о том, что люди говорят «нет», и из-за этого ссорятся. Наоборот, важно показать, что человек сам имеет право оценивать собственные границы и принимать решение, давать ли согласие на то или иное действие. Но если в семье не выстроены границы, то научить ребенка делать это экологично в рамках этикета не получится, потому что дети в первую очередь смотрят на поведение людей, которые их окружают. Конечно, занятия с психологом или психотерапевтом могут повлиять на умение ребенка говорить «нет», но в первую очередь важно, чтобы взрослые члены семьи сами умели говорить «нет» и отстаивать собственные границы.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт