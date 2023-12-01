Разлюбила мужа: что делать и можно ли вернуть чувства

Долгие годы в браке могут притупить страсть, и это нормально. Однако бывает и так, что чувства пропадают вовсе.

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“Рамблер” пообщался с психологом Вероникой Ахметовой, чтобы узнать, почему пропадают чувства в браке и можно ли их вернуть.

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Почему в браке пропадают чувства

Очень часто пары встречаются год, иногда даже меньше, и вступают в брак. Это период влюбленности, партнер идеализируется, становится самым лучшим. С ним хочется проводить время, люди пытаются узнать получше друг друга и растворяются в отношениях. Вот этот период идет от полугода до полутора лет, так называемая «весна» в паре. Есть и другие периоды — зима, лето, осень.

Девушка встречает мужчину социально-успешного, он пользуется уважением, это статус, который культивируется и играет большую роль, при этом сексуальная роль находится на хорошем уровне (или не на очень хорошем, но женщина закрывает на это глаза). Они вступают в брак и выясняют, что социальный статус не показатель хорошего человека. Все вскрывается, когда люди живут вместе, выясняется, кто может быть жестоким, манипулировать и так далее. Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Человек открывается в браке. То же самое сексуальная жизнь. Женщина может понять, что так она больше не хочет, что сейчас ее это больше не устраивает. Либо мужчина начинает выдвигать требования, которые она не готова удовлетворить. Она начинает понимать, что та личность, которая казалась идеальной под розовыми очками, растворяется.

Очень важно не очаровываться, узнавать человека, его ценности, смыслы, мотивацию. Если это удается узнать до брака, это очень экономит нервы, силы, время и эмоции. Эта колоссальная боль, которая пронзает, если понимаешь, что рядом все это время был кто-то другой. Ее можно избежать. Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Можно ли вернуть чувства

Если задача стоит вернуть чувства, чтобы эмоции вернулись, то задумайтесь, что убивает любовь.

Первое — это быт, рутина. Мы как белки в колесе, каждый со своими задачами. У женщины это может быть работа, быт, дом и дети. Постоянное желание успевать везде заставляет женщину усыхать. Мужчину нужно обязательно ко всему привлекать, в том числе к помощи. Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Еще нужно подумать: за что же вы его любили? Сходить на свидание, съездить в романтичный отель, заниматься любовью не в тех местах, где привыкли и по-новому. Дать друг другу новые правила — целовать мужа 10 раз в день, например. Все должно быть в игровой форме, чтобы вы оба были включены.