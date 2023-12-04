Психолог рассказала, как перестать обижаться на близких

По словам Авериной, обиды часто негативно влияют на жизнь человека, отнимая у него силы. Если кто-то вас обидел, лучше сказать это человеку прямо, говорит психолог. Аверина считает, что так человек лучше поймет, что в его поведении было не так и как это исправить.