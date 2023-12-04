Психолог рассказала, как перестать обижаться на близких

Психолог Аверина рассказала, как перестать обижаться на близких
Практикующий психолог Светлана Аверина рассказала, почему важно меньше обижаться на близких людей. Об этом она рассказала «ФедералПресс».
По словам Авериной, обиды часто негативно влияют на жизнь человека, отнимая у него силы. Если кто-то вас обидел, лучше сказать это человеку прямо, говорит психолог. Аверина считает, что так человек лучше поймет, что в его поведении было не так и как это исправить.
Аверина называет обиду «учителем», который поможет осознанно посмотреть на мир и изменить свою жизнь к лучшему.
Также психолог посоветовала аффирмацию, которой можно пользоваться каждый день.
«Я отпускаю из своей жизни все обиды и переживания, связанные с ними. Я направляю свое внимание на радость и новые возможности, которые открываются благодаря моему новому пониманию сути обиды. Я выбираю мир и гармонию, проявляя их в корректных реакциях, отношениях и ситуациях».
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