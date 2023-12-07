Психолог рассказал, почему не стоит с коллегами играть в “Тайного Санту”

“Тайный Санта” может быть причиной разлада в коллективе, предупредил психолог Станислав Самбурский.

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В беседе с Life.ru он рассказал, что важно быть благодарным за полученное внимание, вне зависимости от того, что подарили коллеги.

Психолог предупредил, что сразу открывать подарок стоит только в том случае, если это предполагается ситуацией. Также нужно поблагодарить дарителя лично, не лишним будет написать еще и письмо через несколько дней после преподнесенного презента.

Самбурский предостерег от игры в “Тайного Санту”. По мнению эксперта, часто случается так, что кто-то из коллектива остается без подарка. Дарящая сторона могла забыть о подарке или постесняться вручить его. При обоих раскладах обделенный человек испытает унижение.

Психолог заключил, что некоторые подарки могут быть оскорбительными или неуместными. Они могут послужить причиной для сплетен еще на многие годы.