Любовь или созависимость? Как отличить

Нередко человеку становится трудно разобраться в своих чувствах. Когда встает вопрос о разрыве или сохранении отношений, было бы здорово четко понимать, что вас удерживало вместе. "Рамблер" решил обсудить этот вопрос с психологом и узнать, как отличить любовь от созависимых отношений, которые вам вредят.

© Кадр из фильма "Цена страсти"

Чтобы понять разницу, проведем простейший опыт. Возьмите два стакана. В один налейте обычной воды, в другой растительное масло. Перелейте воду в стакан с маслом и посмотрите, что произойдет. Вода мягко пройдет вниз, через молекулы масла и останется на дне, а масло поднимется и вторым слоем будет «лежать» на воде. Это можно сравнить с любовью. Два человека находятся максимально близко друг к другу, вместе двигаются к одной цели, при этом не растворяясь друг в друге. Не нарушая личные границы партнера. У этих двоих могут быть разные интересы, они могут двигаться вперед, «расти» в жизни параллельно с партнером. Но это не мешает одному понимать, разделять и уважать ценности другого. Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

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А теперь снова возьмите два стакана, на этот раз в каждом из них будет просто вода. Перелейте воду из одного стакана в другой. Содержимое одного стакана полностью растворилось в содержимом другого, не так ли? Его невозможно больше рассмотреть. Это и есть простой, но яркий пример созависимости или любовной аддикции. Когда один человек целиком и полностью растворяется в другом.

Один из них любящий аддикт – тот, кто любит до безумия. Второй – избегающий аддикт – тот, кто периодически старается дистанцироваться от своего партнера. Любящий аддикт постоянно хочет контролировать своего избегающего. Но не в плане контроля его действий или указки, как жить и что делать. Он хочет знать, куда тот едет, какие планы у него на день, на час. Здесь все важно: что мой возлюбленный любит, как утром просыпается, с какой ноги встает. Рекой льются вопросы в стиле: « А кто тебе только что звонил? А с кем ты сегодня встречаешься?»

Эта информация нужна влюбленному аддикту, потому что он безумно боится потерять партнера. Зачастую такое поведение приводит к гиперопеке. Бесконечные подарки, 100% проведенного вместе времени, максимальное желание угодить партнеру. При этом катастрофическое нарушение личных границ избегающего аддикта. Рано или поздно, тот начинает пытаться отодвинуть от себя тревожного возлюбленного. И тут начинаются шоу с истериками, слезами и мольбами в духе «Я сделаю все, что ты хочешь и скажешь. Только не бросай меня, не уходи. Я страдаю от любви, я погибаю без тебя. ты мой воздух, моя жизнь!» Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

У любящего аддикта сильно размыты личные границы, потеряны собственные интересы и желания. Его самооценка фактически полностью зависит от мнения его партнера. Он не мыслит как личность «Я». Он мыслит понятием «мы». В речи бесконечные паттерны: «Мы были в гостях, у друзей Саши и нам там все понравилось». «Мы хотели поехать на Бали, но Саша сказал, что нам лучше подождать и поэтому мы едем в Тай».

Можно сказать, что созависимый проживает чужую жизнь. Он не мыслит жизни для себя. Его цели и смыслы – словно воздух, раствориться в жизни другого человека. Он не понимает, чего хочет, что нравится именно ему. При этом не всегда это осознает и понимает.