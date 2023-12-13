Как объяснить ребенку, откуда берутся дети

Дети взрослеют, и если кажется, что, минуя кризис трех лет, можно выдохнуть, то это далеко не так. С развитием ребенка, его речи, попаданием его в социум сверстников и других взрослых потребность ребенка в познании и новой информации лишь усиливается. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как правильно вести себя, если ваш ребенок стал интересоваться тем самым "страшным" вопросом.

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Познание в целом – ключевой момент в развитии человека. Ребенок испытывает потребность и в прикладных знаниях, таких как завязывание шнурков, и научных (умение читать, иметь представление о том, сколько будет 2+2), и в том числе в абстрактных знаниях. Абстрактные знания – это то, что позволяет нам познакомится с тем, что физически ребенку недоступно. Или же это те вещи и процессы, с которыми он вероятнее всего столкнется в будущем. Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

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Вопрос появления на свет относится именно к подобному, абстрактному типа знаний. С развитием речи, примерно в возрасте трех лет, у ребенка может появляться вопрос “Откуда берутся дети?”

Современная мультипликация, даже с маркировкой 0+ уже давно не увиливает от темы рождения детей, и ребенок скорее всего, задавая подобный вопрос маме или папе, уже имеет какое-то представление о том, как же он появился на свет. Услышав подобный вопрос, не стоит уклоняться, переводить тему или же рассказывать невероятные истории об аистах и капусте. Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

Специалист утверждает, что в таком случае необходимо спросить ребенка, почему ему вдруг стала интересна эта тема. Возможно, он услышал об этом в саду, или, как было упомянуто выше, увидел в мультсериале, а, быть может, у ваших соседей кошка родила котят, и теперь вашему чаду очень интересно, как же так вышло.

Трехлетке в разговоре о чуде рождения достаточно просто рассказать о том, что он появился из маминого животика, что жил там 9 месяцев, рос и развивался как цветок из семени. В животе он делал все то же, что и после рождения: спал, ел, сосал палец вместо соски и рос. Зачастую представление о том, что младенцем в мамином животе он делала все то же, что и в своей нынешней жизни, захватывает ребенка настолько, что сам процесс деторождения и появления в животе его волнует уже не так сильно. Стоит так же сказать, что все живые существа, такие как щенята и котята, появляются из маминого живота, дабы ребенок был готов к такому повороту событий, просматривая какой-нибудь мультфильм, где главные герои – животные, наделенные человеческими качествами. Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

Ближе к 5 годам интерес ребенка к этой теме как правило растет, а половая идентификация уже полностью формируется, и тогда вопрос “откуда” заменяется на “как именно”. Важно понимать, как отмечает психолог, что для ребенка это не проявление полового влечения или сексуальной заинтересованности, ребенку необходимы лишь факты и осознание себя в этом мире.

В разговоре с детьми используйте научные термины и называйте вещи своими именами, избегая эвфемизмов. Это важно не только для грамотной подачи материала, но и для понимания ребенком в целом, что все, что находится в его интимной зоне – его личная зона неприкосновенности.

Желательно использовать специальную литературу, где наглядно ребенку можно показать процесс формирования плода, половые различия между мальчиком и девочкой и работу нашего организма в целом. Лучший способ не пробудить излишний интерес, но при этом научить – использование научных терминов, описание биологических принципов и собственная моральная стойкость. Не краснейте и не смущайтесь. Вовремя и правильно преподнесенная ребенку информация поможет избежать проблем в будушем, таких как ранние половые связи и насилие. Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

Обязательно слушайте вопрос, который задает ребенок, и давайте ответ четко на него. Зачастую родители могут увлечься чтением лекции и перегрузить ребенка и без того сложной для восприятия информацией. Особенно внимательно стоит быть с подростками, поскольку в этом возрасте тема сексуальной грамотности несет в себе основополагающую важность. Не накладывайте табу на тему секса, идите ребенку навстречу в обсуждении всех беспокоящих его моментов. Если вы с детства спокойно отвечали на вопросы ребенка об интимной сфере, то и в подростковом возрасте проблем не возникнет. Гораздо спокойнее ребенку будет подойти и попросить у вас совета, нежели искать эти ответы на просторах интернета или среди таких же сверстников.

Таким образом стоит выделить основные правила в общении с детьми на тему их появления на свет: