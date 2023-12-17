5 способов избавиться от гаджетозависимости

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без гаджетов — смартфонов, планшетов, игровых приставок и даже смарт-часов. Однако ученые уже давно выяснили, что постоянное использование таких устройств может негативно сказаться на жизни и здоровье человека. Существует несколько способов, как избавиться от гаджетозависимости.

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О том, что нужно сделать, чтобы избавиться от зависимости от гаджетов, — в материале «Рамблера».

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Как распознать гаджетозависимость

Если вы большую часть дня вы проводите в электронных устройствах, то вы точно страдаете от гаджетозависимости. Встаете утром, выключаете будильник, завтракаете с телефоном и умываетесь, идете на работу, а там сидите все время за компьютером, возвращаетесь домой, а потом смотрите кино по телевизору.

Когда вас уже есть мозоль на пальце от телефона, то вам следует избавиться от гаджетозависимости. У большинства зумеров и миллениалов деформирован мизинец, потому что он помогает держать большие телефоны одной рукой — он слегка изогнут, на нем появляются мозоли.

Если вы часто проверяете уведомления на телефоне, вы скорее всего зависимы от гаджетов. Согласно исследованиям, 89 % людей чувствуют вибрацию телефона, которой на самом деле не было, а 86 % постоянно проверяют электронную почту и социальные сети без особой причины.

Как избавиться от гаджетозависимости

Выключайте гаджеты перед сном

Качественный сон (продолжительностью 7-8 часов) повышает продуктивность, снижает стресс, предотвращает вялость и усталость. Важно ложиться спать и вставать в одно и то же время и заменить синий свет экрана на желтый, чтобы минимизировать возникновение бессонницы. Старайтесь включать «Ночной режим» за час до сна, а за 15-20 минут до сна вообще откажитесь от телефона — так вы быстрее заснете. Этот способ поможет снизить потребление смартфона и избавиться от гаджетозависимости.

Займитесь чем-то полезным

Когда без любимых устройств возникает ощущение, что нечем себя занять, у вас может быть зависимость от гаджетов. Но если вы найдете замену, которая вовлечет вас в процесс и поможет забыть о гаджетах, избавление от гаджетозависимости пройдет с удовольствием.

Чем заменить:

Эмоциональная замена — если вы хотите выплеснуть эмоции. Для этого подойдут настольные игры, творчество, книги.

Физическая замена — для тех, кто хочет больше активности. Это спорт, прогулки с друзьями, танцы и т. д.

Также стоит заменить гаджеты аналоговыми устройствами, чтобы меньше отвлекаться. Носите обычные наручные часы, используйте блокнот и бумажный календарь и т. д.

Ешьте без телефона

Многие люди с гаджетозависимостью любят смотреть телепередачи или видео на YouTube во время еды. Это плохо — чтобы пища переварилась, нужно сосредоточиться на пережевывании, не отвлекаясь ни на что. Когда вы запихиваете в себя еду во время просмотра, организм усваивает ее медленнее и хуже, а сытость наступает позже, хотя желудок уже полон. Полностью откажитесь от гаджетов во время еды. Лучше есть медленно, но чувствовать себя сытым быстрее.

Заглушите уведомления

Люди часто отвлекаются на уведомления, забывая о задачах. А если они пытаются игнорировать их, чтобы выполнить работу, то начинают нервничать еще больше, потому что их мысли уже там, в телефоне. Порочный круг.

Когда люди задумываются над вопросом, как избавиться от гаджетозависимости, эксперты часто советуют им включить режим «Не беспокоить» и отключить звук уведомлений, чтобы перестать поднимать телефон при каждом новом сообщении.

Удалите лишние файлы и программы на смартфоне

Избавьтесь от отвлекающих факторов — удалите социальные сети, которыми вы редко пользуетесь, лишь по привычке заходя «прокрутить ленту». Если вы используете социальные сети для общения, перейдите на какой-нибудь мессенджер — по сравнению с социальными сетями они не вызывают такой сильной гаджетозависимости (даже если там есть каналы).