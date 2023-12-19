5 простых способов как побороть лень

Даже в эпоху бешеных ритмов жизни и вездесущего «достигаторства» люди сталкиваются с ленью. Побороть ее порой не помогают никакие увещевания совести. Это вполне может привести ко срыву планов как на работе, так и в личной жизни.

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О способах побороть лень читайте в нашем материале.

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Расслабьтесь

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Лень возникает в том случае, если человек начинает принуждать себя к какому-либо действию. Причем делает он это в тот момент, когда лежит за просмотром фильма или отдыхает в ванне. Психологи призывают не бороться с ленью, а, наоборот, наслаждаться ею. Расслабьтесь и отдохните каждой клеточкой своего тела. Вскоре мозг сам потребует, чтобы вы приступили к работе, потому как он не любит незавершенные дела.

Расслабившись, вы нивелируете ту тревогу, которая возникает при лени. Это прекрасный способ побороть лень.

Разложите задачу по пунктам

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Человек начинает лениться также и потому что его пугает алгоритм предстоящих действий. Страшась засесть за решение запутанной задачи, вы вряд ли найдете способ того, как побороть лень. Чтобы начать работу, сперва распишите в голове необходимые действия. Таким образом вы преобразуете большую и непонятную задачу в несколько простых пунктов, которые кажутся мозгу несложными.

Имея четкий план действий, вы создадите эффективный способ того, как побороть лень.

Установите дедлайны

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Рабочий процесс сегодня часто прерывают не сложность выполнения задания, а те же социальные сети и уведомления из них. Психологи рекомендуют установить дедлайн на каждую имеющуюся задачу, чтобы сосредоточиться лишь на рабочем процессе. Достаточно вооружиться таймером, чтобы тот издал сигнал в то время, когда вы должны сдать работу. Это верный вариант не только успеть завершить начатое, но и эффективный способ для того, чтобы побороть лень.

Самостоятельно установив дедлайны для выполнения работ, вы сможете вернуть себе чувство контроля над протекающими в вашей жизни процессами. Это рабочий способ того, как побороть лень.

Не сравнивайте себя с кем-либо

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В детстве многих из нас сравнивали с другими детьми, чтобы мотивировать на хорошие поведение и оценки. Однако в действительности это приводит к тому, что человек видит себя в отстающих. За ним следует не только лень что-либо делать, но и выгорание: как эмоциональное, так и профессиональное. В случае, если у вас есть привычка смотреть на свои достижения в контексте чужих успехов, самое время прекратить так делать. Это отличный способ для борьбы с ленью.

Перестав сравнивать свои успехи с достижениями других, вам удастся избавиться от навязанных стандартов и зажить по-своему. Это действенный способ побороть лень.

Награждайте себя

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Причины возникновения лени похожи с теми, что лежат в основе выгорания. Ранее вы прикладывали массу сил в достижении определенной цели, а результат всегда был тот же. В один прекрасный момент вам это надоело. Так возникла лень. Один из самых рабочих способов для того, чтобы побороть ее, это награждать себя после завершения задачи. Так вы мотивируете себя на новые свершения.

Осознавая, что работа несет за собой не только усталость и финансовое вознаграждение, но и удовольствие в виде массажа после рабочего дня или путешествия на выходных, вы перестанете ощущать такую подавленность. Это отличный способ того, как побороть лень.