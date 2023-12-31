Звезда «Пацанок» Янголенко инсценировала собственную смерть

Звезда «Пацанок» Диана Янголенко инсценировала собственную смерть

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Несколько дней назад в Сети стала распространяться информация о гибели Дианы Янголенко. Как сообщали с 22 декабря, Диана злоупотребляла алкоголем и запрещенными веществами, что и послужило причиной смерти.

29 декабря в Санкт-Петербурге были проведены похороны. О времени и месте захоронения ничего не сообщалось, но в сети появлялись фото с кладбища.

Однако 30 декабря Янголенко появилась неожиданно на своей странице. Диана подошла к своей могиле, возложила цветы и прочитала стихотворение.

Своим поступком Диана хотела еще раз обратить внимание общественности на проблему зависимости от наркотиков.

«Это история о том, что нужно ценить то, что ты имеешь, в первую очередь. Огромная рекомендация: цените, любите, делайте и не позволяйте такой ужасной вещи, как наркотики поместить вас сюда», — заявила девушка на своей странице.