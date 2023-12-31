СМИ: победительницу «Битвы экстрасенсов» Ясевич преследовал злой рок

Елена Ясевич прославилась в 2011 году после участия в шоу «Битва экстрасенсов» (16+). Казалось, после этого перед ней был открыт весь мир: медиум строила карьеру, воспитывала дочь, в 2017-м - объявила о второй беременности и о том, что наконец-то нашла любовь. Но всё изменилось в мгновение ока.

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Как пишет портал Woman.Ru, Ясевич с детства преследовали несчастья. В шесть лет будущий экстрасенс пережила травму: она ошпарилась кипятком, с трудом смогла выздороветь - и именно тогда впервые ощутила в себе тягу к сверхъестественному. Уже к 10 годам Елена Ясевич начала делать предсказания, в 15 лет - научилась приворотам.

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В семье склонность Ясевич к экстрасенсорике не понимали и откровенно побаивались. Сама женщина тоже начала бояться своей силы - в юности она плохо её контролировала и, как сама верила, невольно стала виновницей аварии, в которую попал её брат. Елена Ясевич говорила, что никогда не переставала испытывать чувство вины из-за случившегося.

Неудачи преследовали экстрасенса и в личной жизни. Первый её возлюбленный, которому Ясевич родила дочь, ушёл из жизни. Судьба второго до конца неизвестна: в 2017 году экстрасенс рассказывала, что забеременела от некоего Валерия, владеющего бизнесом в Германии. Беременность проходила с осложнениями, девочка ушла из жизни спустя несколько месяцев после появления на свет. Елену Ясевич это сильно подкосило, как отреагировал отец малышки - в СМИ не сообщалось.

Переживающая утрату Елена Ясевич и сама начала угасать, стала хуже выглядеть, а вскоре и заболела. Как писал «Пятый канал», в близком окружении медиума даже ходил слух о происках конкурентов с экстрасенсорными способностями. Но возможно, дело было в том, что Ясевич не спешила ходить по врачам, пыталась лечиться сама - об этом рассказывала подруга экстрасенса Елена Закамская. Выздороветь Ясевич так и не удалось.

У Елены Ясевич осталась 16-летняя дочь по имени Настя. Поклонники сильно переживали за судьбу девочки: как писал «СтарХит», девочка могла оказаться в детдоме. Из всей родни у неё осталась только бабушка, живущая на одну пенсию.

«Может быть, я возьму на себя опекунство с договором без права управления её недвижимостью, чтобы ребёнок не оказался в детском доме», — раздумывала подруга экстрасенса год назад.

В социальных сетях в сообществе, посвящённом Елене Ясевич, поклонники порой спрашивают о том, что же в итоге случилось с девочкой. Под одной из таких публикаций оставила ответ женщина, которая представилась бабушкой Насти.

«С Настей всё хорошо, она живёт с мамой Лены», — написала она.

Достоверного подтверждения этим словам нет, однако фанаты Ясевич надеются, что её дочь и впрямь не осталась одна.